Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht neemt tot zeker dinsdagmiddag geen nieuwe coronapatiënten meer op, behalve in acute levensbedreigende situaties. Het hospitaal laat weten dat elk bed bezet is.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het Dordtse ziekenhuis heeft 35 bedden op de verpleegafdelingen beschikbaar voor coronapatiënten. Op de intensive care is plaats voor zes mensen met corona. “We hebben vandaag een kritiek punt bereikt”, meldt het hospitaal in een verklaring. “De instroom van patiënten met corona of een coronaverdenking is al vele dagen fors groter dan de uitstroom.”

Daarnaast melden iedere dag “forse aantallen” medewerkers zich ziek omdat ze het coronavirus onder de leden blijken te hebben. Vanwege het gebrek aan personeel lukt het het Albert Schweitzer Ziekenhuis niet om nog een speciale corona-afdeling te openen.

‘Situatie is zeer zorgwekkend’

Het ziekenhuis laat weten dat de situatie “zeer zorgwekkend” is. “Onze forse inspanningen om patiënten over te plaatsen naar buiten de regio en naar verpleeghuizen, gaan onverminderd door.” Ook blijft het aannemen van extra tijdelijk personeel doorgaan. “Maar hiermee redden we het niet.”

Lees ook: IC’s raken vol: eerste coronapatiënten vliegen naar Duitsland

Daarom heeft het hospitaal nu besloten om de komende 24 uur geen nieuwe coronapatiënten meer op te nemen. Alleen mensen in acuut levensbedreigende toestand worden nog opgenomen. Dinsdag rond het middaguur wordt gekeken of het ziekenhuis weer coronapatiënten kan opvangen.