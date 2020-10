'Kabinet komt dinsdagavond niet met strengere coronamaatregelen'

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigen dinsdag geen extra coronamaatregelen aan op een speciale persconferentie. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen Hart van Nederland. Verwacht wordt dat de bewindslieden dinsdagavond kort de pers te woord staan.

Na het overleg van zondag op het Catshuis werd al duidelijk dat het kabinet nog wil wachten met aanscherpingen van de maatregelen. De mogelijk effecten van de gedeeltelijke lockdown die een kleine twee weken geleden inging, zullen pas later in de week zichtbaar zijn, zo is de verwachting.

‘Alle opties op tafel’

Omdat er geen extra maatregelen worden verwacht wil het kabinet ook geen persconferentie van een uur plannen, zegt politiek verslaggever Charlotte Nijs. “De kans is groot dat premier Rutte en minister De Jonge vooral opnieuw zullen benadrukken hoe groot de druk op de zorg is. De boodschap zal opnieuw zijn: houd je aan de maatregelen.”

Dat noemde Rutte afgelopen vrijdag ook op zijn wekelijkse persconferentie. Toen zei hij dat Nederlanders eerst moeten proberen om het huidige pakket tot een succes te maken voordat er strengere maatregelen komen. “Tegelijkertijd blijven Rutte en De Jonge zeggen dat alle opties op tafel liggen en strengere maatregelen zeker niet zijn uitgesloten”, aldus Charlotte Nijs.

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel bleek vrijdag juist dat veel Nederlanders het wel tijd vinden voor een stevigere aanpak. Meer dan de helft van de ondervraagden vond dat het land snel een paar weken in een volledige lockdown moet gaan om de stijgende coronacijfers tegen te gaan.