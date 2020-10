Een kleine meerderheid van de Nederlanders vindt dat het land snel een paar weken in een volledige lockdown moet gaan. 56 procent van de inwoners ziet dat als beste oplossing om de stijgende coronacijfers tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2500 mensen.

Vrijdag maakte het RIVM bekend dat er sinds donderdag meer dan 10.000 besmettingen zijn bijgekomen. De maatregelen die sinds woensdag 14 oktober van kracht zijn hebben nog niet hun vruchten afgeworpen. Volgens Rutte en De Jonge is het nog te vroeg om te zien of de maatregelen zijn hebben gehad. ”Dat kan je pas over een paar dagen zien”, vertelde de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie vrijdagmiddag.

Een groot deel van de Nederlander is het daarmee eens. Bijna een derde van de bevolking, 31 procent, wacht liever nog een aantal dagen af. Zo zou kunnen worden gekeken of de huidige maatregelen iets opleveren, en op basis daarvan een beslissing worden genomen. 12 procent van de respondenten wil de coronamaatregelen juist afschalen.

Kort en hard of lang en zacht?

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, bekijkt het kabinet of het de hele winter door strenge coronamaatregelen wil houden of gedurende enkele weken een harde lockdown in wil stellen. Als we het panel vragen om te kiezen uit die twee opties, kiest 66 procent voor de algehele lockdown. 28 procent houdt liever de hele winter vast aan de huidige soepelere maatregelen, zodat we niet in een totale lockdown hoeven.

Tot slot hebben we de deelnemers gevraagd of het kabinet te lang heeft gewacht met de huidige maatregelen om de opmars van het coronavirus te bestrijden. 73 procent is het met die stelling eens. 22 procent steunt het kabinet.

