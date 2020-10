De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op donderdag: 9.283, dat zijn er 526 meer dan woensdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op donderdag: 2.003, dat zijn er 60 meer dan woensdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op donderdag: 463, dat zijn er 13 meer dan woensdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.919

Update 07:05 – ‘Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app’

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Dat is het beleid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, meldt Trouw. Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan.

“De zorg heeft de ruimte om op basis van professionele inschatting en ervaring van de zorgverlener in specifieke situaties beredeneerd af te wijken”, aldus het ministerie van Volksgezondheid in de krant. Het ministerie kan leven met het afwijkende beleid van ziekenhuizen. In het algemeen is het dringende advies bij een melding op de corona-app juist om tien dagen in quarantaine te gaan.

Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie dat er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de tweede coronagolf, zowel bij regulier als preventief verbruik.

Update 06:00 – ‘Help kankerpatiënten, houd je aan coronamaatregelen’

KWF Kankerbestrijding en de Taskforce Oncologie roepen iedereen in Nederland nadrukkelijk op zich aan de coronamaatregelen te houden. KWF en de taskforce, waarbij tal van organisaties zijn aangesloten die zich bezighouden met de zorg voor kankerpatiënten, zijn bezorgd dat de sterke toename van het aantal coronapatiënten gevolgen zal hebben voor de oncologische zorg.

“We zien dat het niet goed gaat, de druk op de zorg neemt alsmaar toe”, zegt directeur van KWF Johan van de Gronden. “Daarom vraag ik aan iedereen: wil je echt iets doen voor kankerpatiënten, houd je dan aan de coronamaatregelen.” Als het aantal besmettingen daalt, zal uiteindelijk ook het aantal opnames weer dalen, waardoor de reguliere zorg op peil kan blijven.

Ziekenhuizen zeggen steevast dat de spoedeisende en oncologische zorg gewoon doorgaat, terwijl planbare zorg wordt teruggeschroefd, maar de organisaties wijzen erop dat tijdens de “eerste golf” het aantal kankerdiagnoses is gedaald. De achterstand die toen ontstond, is volgens hen nog niet ingelopen. “Het is dus van het grootste belang dat de oncologische zorg ook in de komende maanden kan blijven doorgaan.”

Bevolkingsonderzoeken die kanker vroeg moeten opsporen, lopen momenteel wel door. “Ook blijft het van belang dat mensen op tijd naar de huisarts gaan, ook bij milde klachten. Hoe eerder kanker wordt opgespoord, hoe beter de vooruitzichten zijn”, benadrukken KWF en de Taskforce Oncologie. De organisaties noemen het verder belangrijk dat plannen worden gemaakt om de zorg voor kankerpatiënten “in elk mogelijk scenario te continueren”.

Update 03:30 – Limburgs onderzoek naar verspreiding coronavirus van start

De GGD, de provincie Limburg en academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ starten vrijdag met een groot onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg. Maximaal 10.000 Limburgers vanaf 18 jaar kunnen zich laten testen op antistoffen tegen het virus.

Volgens de onderzoekers moeten de resultaten straks belangrijke informatie geven voor inwoners, beleidsmakers en wetenschappers over het virus en de verspreiding ervan. Daarbij kunnen deelnemers te weten komen of zij eerder door corona zijn besmet.

“We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen zoals carnaval of stadion bezoek”, aldus Maastricht UMC+. Ook worden bestaande klachten onderzocht en hoe lang klachten aanhouden.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een bloedtest naar antistoffen. De bestaande GGD testlocaties worden met een extra teststraat ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het coronavirus.