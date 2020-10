Grapperhaus: het is nog te vroeg voor een totale lockdown

Minister Grapperhaus vindt het nog te vroeg voor een totale lockdown. Op dit moment bekijkt het kabinet nog naar wat de effecten zijn van de maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd.

Dat zei hij vrijdagochtend voor de ministerraad tegen Hart van Nederland.

Het Red Team, een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de bestrijding van de coronacrisis, pleit voor een strenge, korte lockdown in Nederland. In een advies aan het kabinet stelt het team dat een strengere aanpak van het virus nodig is om terugkerende lockdowns te voorkomen.

Ook Arjen Gerritsen, voorzitter van de veiligheidsregio Twente, wil dat Nederland weer teruggaat naar de ‘intelligente lockdown’ van afgelopen voorjaar.

Het kabinet voelt daar nu nog niets voor. “We hebben vorige week een heel pakket aan strengere maatregelen afgekondigd. We moeten nog een goed beeld krijgen van de effecten daarvan”, aldus Grapperhaus. “Ik begrijp de zorg en zie de cijfers uit Twente ook, maar we moeten afwachten hoe dingen zich ontwikkelen.”

Jojo-effect

Volgens het Red Team probeert de overheid met de huidige coronastrategie een balans te vinden tussen “een open samenleving en het minimaliseren van gezondheidsschade”. Maar dat is volgens hen bijna niet te doen. “Het risico ervan is dat Nederland slachtoffer wordt van een jojo-effect van verwerven en inleveren van vrijheden. Met als dieptepunt terugkerende lockdowns”, stellen de wetenschappers in hun advies.

De minister hoopt wel dat de regels die nu gelden echt goed worden nageleefd. “Het is goed dat burgemeesters iedereen oproepen om zich aan deze regels te houden.”

Bij de ministerraad vrijdag schoof een zware delegatie van bestuurders aan, mogelijk om het te hebben over extra maatregelen. Maandag komen de voorzitters van de veiligheidsregio’s weer bij elkaar.