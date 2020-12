Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal nieuwe besmettingen is afgelopen week flink toegenomen in vergelijking met de week eerder. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op dinsdag: 6.187, dat zijn er 947 minder dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op dinsdag: 1.700, dat zijn er 40 meer dan op maandag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op dinsdag: 464, dat zijn er 6 minder dan op maandag

Update 03:30 – Kamer debatteert over coronabeleid van kabinet

Een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moeten ze uitleg geven aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid rond de bestrijding van het coronavirus.

In de ochtend praten deskundigen de Tweede Kamer weer bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat doen onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Update 01:26 – Minder zorgmedewerkers krijgen volgend jaar bonus

De regeling voor de zorgbonus zal volgend jaar afwijken van die van dit jaar. Het kabinet wil voorkomen dat het budget net als dit jaar fors wordt overschreden, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De bonus was bedoeld als blijk van waardering voor mensen in de zorg en welzijn die zich bijzonder hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Voor dit jaar is voor bijna iedere zorgprofessional een bonus aangevraagd. “Dat was niet de bedoeling”, aldus De Jonge.

Dit jaar kost de bonus de schatkist 2,2 miljard euro. De zorgmedewerkers krijgen 1000 euro netto. Volgend jaar krijgen ze nog eens de helft als bonus. Daar is 720 miljoen euro voor vrijgemaakt. De totale kosten komen neer op een bedrag van ruim 200 euro per volwassen Nederlander, aldus de bewindsman.

“Mede met het oog op de forse overschrijding in 2020 hecht ik eraan om de blijk van waardering voor 2021 zo vorm te geven dat deze past binnen de gereserveerde 720 miljoen”. Daarover komt in februari meer duidelijkheid.

Er is gemiddeld voor 85 tot 90 procent van het zorgpersoneel een bonus aangevraagd. Het kabinet was uitgegaan van een aanvraagpercentage van 67 procent. Eind vorige maand was al voor circa 1,7 miljard euro aan bonussen uitbetaald, dat was zo’n 77 procent van de 1,2 miljoen aanvragen.

Update 00:00 – Peiling: kwart gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie toegestane mensen thuis te ontvangen met kerst. Dat komt naar voren in een onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 mensen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte op een persconferentie bekend dat de maximale groepsgrootte voor bezoek niet wordt verruimd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hij waarschuwde zelfs voor nog strengere maatregelen vóór de kerst als de cijfers de komende weken blijven oplopen.

Ondanks die waarschuwing lijkt een groot deel van de Nederlanders volgens de peiling van Hart van Nederland toch zo’n sterke behoefte te hebben zich na een moeilijk jaar tijdens de feestdagen te omringen met familie en vrienden, dat ze sterk overwegen zich niet aan de regels te houden.

Hoewel een grote meerderheid van de ondervraagden (70 procent) zegt zich aan de maximale groepsgrootte te zullen houden, is een kwart van plan meer mensen uit te nodigen.