Kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe steunmaatregelen

Het kabinet ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen en trekt 3,7 miljard euro extra uit voor nieuwe maatregelen. Hiermee wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen.

Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen. Voor de evenementenbranche blijft de zogenaamde seizoensmodule in het eerste kwartaal van 2021 bestaan.

Gemeente

Mensen die tussen wal en schip belanden en geen aanspraak kunnen maken op de extra maatregelen, kunnen aankloppen bij hun gemeente. De gemeenten bieden extra hulp in de vorm van tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als mensen die door het teruglopen of wegvallen van hun inkomsten niet meer kunnen betalen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021.

