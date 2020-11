Viruswaarheid spant kort geding aan tegen de Staat, eist einde aan "massale coronatestcampagne"

Viruswaarheid spant een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat waarin zij een einde eist aan “de massale coronatestcampagne”. Volgens de actiegroep is de gebruikte PCR-test niet geschikt om vast te stellen of iemand geïnfecteerd is met het coronavirus.

“De bijsluiter van deze PCR-testen vermeldt uitdrukkelijk dat een positieve test niet betekent dat iemand drager is van het virus. Het gebruik van de test voor dit doel is bovendien niet goedgekeurd door de Europese Unie”, aldus de groep.

‘Coronabeleid gebaseerd op drijfzand’

Volgens Viruswaarheid gebruikt de overheid deze uitslagen om de coronamaatregelen te rechtvaardigen. “In de ‘Routekaart Coronamaatregelen’ is het aantal positieve testen per 100.000 inwoners direct gekoppeld aan het op- en afschalen van maatregelen. Het coronabeleid is gebaseerd op drijfzand. Het kabinet rechtvaardigt de maatregelen op een voor dat doel ongeschikte test. Dat is onrechtmatig”, aldus woordvoerder Jeroen Pols van Viruswaarheid.

‘Paniekcommunicatie’

Volgens Pols dient de overheid haar communicatie drastisch te wijzigen. “De overheid maakt zich schuldig aan paniekcommunicatie. Door dagelijks over aantallen positieve testen te communiceren als ‘besmettingen’ of ‘patiënten’, is sprake van misleiding. Veel mensen denken ten onrechte dat corona een reële bedreiging voor hen vormt. De bevolking zou nooit instemmen met vergaande grondrechtinperkingen indien zij juiste en complete informatie ontvangt.

Viruswaarheid sommeert minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om het beleid niet langer te baseren op een verkeerde interpretatie van PCR-uitslagen en de communicatie aan te passen.

Het kort geding dient 25 november 2020 voor de rechtbank in Den Haag.

ANP