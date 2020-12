Kwart van de Nederlanders gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie mensen thuis te ontvangen met kerst. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.400 mensen.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte op een persconferentie bekend de maximale groepsgrootte voor bezoek niet wordt verruimd vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hij waarschuwde zelfs voor nog strengere maatregelen vóór de kerst als de cijfers de komende weken blijft oplopen. Over die aanscherpingen wilde de minister-president echter nog niet uitweiden.

Meer dan drie personen?

Ondanks die waarschuwing lijkt een groot deel van de Nederlanders toch zo’n sterke behoefte te hebben om zich na een moeilijk jaar tijdens de feestdagen te omringen met familie en vrienden, dat ze sterk overwegen om de regels aan hun laars te lappen.

Hoewel een grote meerderheid van de ondervraagden (70 procent) zegt zich aan de maximale groepsgrootte te zullen houden, is een kwart van plan om meer mensen uit te nodigen. De maatregel wordt niet actief gehandhaafd, tenzij het thuisbezoek leidt tot overlast of een gevaar oplevert voor de publieke gezondheid.

Vertrouwen naar dieptepunt

De sombere boodschap over de feestdagen heeft geleid tot een flinke daling in het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het coronabeleid van het kabinet. Begin november gaf nog zes op de tien deelnemers aan vertrouwen te hebben in het kabinetsbeleid. Nu is de steun gezakt naar 49 procent.

Dat is het laagste niveau sinds de vraag begin augustus voor het eerst aan het Hart van Nederland-panel werd gesteld. Bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) heeft op dit moment géén vertrouwen in het huidige coronabeleid. Niet eerder keurden zoveel mensen de beperkende maatregelen af.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.