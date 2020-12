LIVE: technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Volg hier van 9:30 tot 12:00 uur live de technische briefing van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Kamerleden worden tijdens het eerste blok van deze briefing voorgelicht door Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). En door Conny Helder, bestuurder van zorgaanbieder TanteLouise en bestuurslid van ActiZ.

In het tweede blok zullen Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM de Kamerleden bijpraten.

Geen versoepelingen

Rond de feestdagen komen geen versoepelingen. Er dreigen nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat, waarschuwde Rutte dinsdagavond. Het wordt een bescheiden kerst waarbij mensen dagelijks maximaal drie gasten mogen ontvangen.

In de Kamer leven grote zorgen over de besmettingscijfers. Ook zijn er vragen over het vaccinatieprogramma van het kabinet. Nederland krijgt in januari minder vaccins van farmaceut Pfizer dan verwacht.

Gedragsdeskundigen

Na de technische briefing volgt tussen 12.15 tot 13.15 uur een gesprek met gedragsdeskundigen Marijn de Bruin, professor Health Psychology – Corona Gedragsunit van het RIVM en Moniek Buijzen, professor Communication and Behavioural Change aan de Erasmus University Rotterdam.

Woensdagmiddag moeten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) uitleg geven aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid rond de bestrijding van het coronavirus.