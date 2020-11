De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt al een paar dagen op rij, en ook de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt voorzichtig. Tot en met woensdag 18 november gelden er strengere maatregelen daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 7.272, dat zijn er 288 meer dan op donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.445, dat zijn er 67 minder dan op donderdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 607, dat zijn er 5 minder dan op donderdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 7.887

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 03:41 – ‘Nederland moet mondkapjes en ventilatie véél serieuzer nemen’

Vanuit corona-gidsland Duitsland ziet de Nederlandse scheikundige Jos Lelieveld de discussie in zijn vaderland soms met gefronste wenkbrauwen aan, schrijft het AD. Hij droeg er persoonlijk aan bij dat mondkapjes en ventilatie een belangrijk onderdeel zijn van het Duitse beleid, en snapt niet dat Nederland zo talmt. “Neem het zekere voor het onzekere.”

Lelieveld (65), geboren in Den Haag, geldt als autoriteit op zijn vakgebied. Zijn werk concentreert zich op het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Nu heeft corona daarbij zijn volle aandacht.

Update 03:30 – Aantal coronagevallen komt boven 400.000 uit

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt zaterdag tot boven de 400.000. Tot aan vrijdag was het virus vastgesteld bij 397.730 Nederlanders.

De eerste positieve test was ruim acht maanden geleden, op 27 februari. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was opgenomen in een ziekenhuis in het naburige Tilburg. Op 23 september, dag 210 van de uitbraak, werd het 100.000e coronageval gemeld. Drie weken en een dag later, op 15 oktober, kwam het aantal coronagevallen boven de 200.000 uit. Dit was dag 232 van de uitbraak. Anderhalve week later, op 26 oktober (dag 243), werd de grens van 300.000 gevallen gepasseerd. Bijna twee weken verder wordt de 400.000e positieve test verwerkt, op dag 255 van de uitbraak.

Het werkelijke aantal patiënten zal overigens aanzienlijk hoger dan 400.000 liggen. In de begindagen van de uitbraak werd lang niet iedereen getest, waardoor een onbekend aantal mensen is overleden of genezen zonder dat ooit is aangetoond dat ze het virus onder de leden hadden. In de afgelopen weken was het soms moeilijk om een afspraak voor een coronatest te maken.

Update 01:35 – Curaçao versoepelt avondklok

Op Curaçao wordt de avondklok vanaf zaterdag versoepeld. Op 14 september werd een avondklok ingesteld tussen 23.00 en 05.00 uur om de stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Dat wordt nu ingekort tot een verbod om op straat te zijn tussen middernacht en 04.30 uur ‘s ochtends. Volgens minister-president Eugene Rhuggenaath wordt zo langzaam weer teruggegaan naar het normale leven op het eiland. De versoepeling is volgens de minister-president vooral prettig voor restaurants, die nu de deuren een uur langer mogen openhouden.