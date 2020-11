Coronasnelteststraat Beek en Donk vernield, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk

In het dorp Beek en Donk, vlakbij Eindhoven, is vrijdagnacht een isolatiepost bij een coronasnelteststraat ernstig vernield. De politie vermoedt dat de schade komt door zwaar vuurwerk.

In een Facebookbericht doet de politie “een klemmende oproep aan diegene die ons kan helpen met het oplossen van deze idiote vernieling of openlijke geweldpleging.” Daarmee hoopt de politie dat getuigen van het incident zich melden.

De isolatiepost aan de Waterhoenlaan in Beek en Donk werd vermoedelijk rond middernacht vernield. Volgens de politie lijkt het erop dat de dader(s) daarbij zwaar vuurwerk hebben gebruikt. “De schade is enorm, dit gaat alle perken te buiten.”

‘Mogen we niet tolereren’

De politie herhaalt nog maar eens dat alle informatie over de vernieling welkom is. “Er is ons alles aan gelegen om dit bijzonder laffe feit op te lossen.” De snelteststraat was net een paar dagen geopend.

Tegenover het ED zegt ook burgemeester Frank van der Meijden van Laarbaak, waar Beek en Donk onder valt, er alles aan te doen om de daders op te sporen. “Ze kunnen zich maar beter zo snel mogelijk zelf melden, want vroeg of laat gaan we ze vinden. We mogen dit als samenleving niet tolereren.”

Niet de eerste keer

Precies twee weken geleden werd in Breda ook al een teststraat van de GGD vernield. Burgemeester Paul Depla meldde dat de medewerkers daarnaast werden uitgescholden en geïntimideerd door “mensen die corona een sprookje vinden”. De coronateststraat kreeg extra beveiliging.

Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid.

Helaas ook in Breda. Teststraat GGD beklad en borden vernield.

En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die Corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in zorg/GGD. pic.twitter.com/1ZkzFLckdI — Paul Depla (@PaulDepla) October 24, 2020

Beeld: politie Gemert-Bakel en Laarbeek