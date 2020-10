Coronateststraat in Breda krijgt extra beveiliging na bekladding en intimidatie

De coronateststraat in Breda die werd vernield en waar mensen werden uitgescholden en geïntimideerd, krijgt extra beveiliging. Dat zegt burgemeester Paul Depla van Breda zaterdag tegen Hart van Nederland.

“Te triest voor woorden als je op een gegeven moment gaat denken hoe je je gezondheidszorg zou moeten gaan beveiligen. Maar helaas is het wel nodig en dat betekent dus ook dat we met de politie afspraken hebben gemaakt over hoe je daar de controle, het toezicht en de surveillance verder kunt verbeteren”, zegt Depla. “Maar het is te triest voor woorden dat het in Nederland op dit moment, waar iedereen aan het strijden is om het virus te bestrijden, waar mensen voor onze gezondheid hun best doen, op deze manier worden benaderd en geïntimideerd. Onacceptabel.”

‘Te triest voor woorden’

De burgemeester tweette vanmiddag over de situatie bij de teststraat in Breda in reactie op een krantenartikel over de agressie naar medewerkers van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Volgens Depla komt die agressie ook voor in zijn stad Breda. Daar werd een coronateststraat beklad en werden wegwijsborden vernield. Daarnaast zijn mensen uitgescholden en geïntimideerd door “mensen die corona een sprookje vinden”.

Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid.

Helaas ook in Breda. Teststraat GGD beklad en borden vernield.

En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die Corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in zorg/GGD. pic.twitter.com/1ZkzFLckdI — Paul Depla (@PaulDepla) October 24, 2020

“Rond kwart voor elf zijn een man en een vrouw met een hond langs de tent gelopen en die hebben leuzen geroepen waardoor verkeersregelaars zich uit de tent gelokt voelden”, vertelt procescoördinator Joost Pot van de GGD. Toch kunnen de GGD’ers ook rekenen op veel steun. “We hebben vandaag bossen bloemen gekregen en we hebben toen we net hier kwamen ook een kaart gekregen van de buurtbewoners. Voor zulke mensen doen we het en hier zijn we trots op dat we in een omgeving werken waar wel gewaardeerd wordt wat we doen.”

