Coronateststraat in Breda vernield: 'Te triest voor woorden'

De coronateststraat in Breda is vernield. Daarnaast worden er mensen uitgescholden en geïntimideerd door “mensen die corona een sprookje vinden”. Dat melden GGD West-Brabant en Burgemeester van Breda Paul Depla via Twitter.

“Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid. Helaas ook in Breda”, aldus burgemeester Depla. Volgens hem is de coronateststraat in zijn stad beklad en zijn er borden vernield. Ook zijn mensen uitgescholden en geïntimideerd. “Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in de zorg.”

Agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid.

Helaas ook in Breda. Teststraat GGD beklad en borden vernield.

En mensen uitgescholden en geïntimideerd door mensen die Corona een sprookje vinden. Te triest voor woorden. Toon respect voor onze mensen in zorg/GGD. pic.twitter.com/1ZkzFLckdI — Paul Depla (@PaulDepla) October 24, 2020

Volgens de GGD is de politie inmiddels ingeschakeld. De GGD maakt excuses voor eventuele overlast en vertraging.

#Breda Vanmorgen zijn enkele borden bij de corona-teststraat aan de Langendijk beklad met graffiti. Ook werd een verkeersregelaar door een voorbijganger onheus bejegend. De politie stelt een onderzoek in naar de vernielingen en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. pic.twitter.com/I0wB6iiqzX — Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 24, 2020

Beeld: ANP