Tegenstanders coronabeleid vallen wachtenden teststraat lastig

Mensen die in Eindhoven stonden te wachten tot ze een coronatest konden ondergaan, zijn lastiggevallen door activisten die tegen het coronabeleid van de overheid zijn. De politie is op de hoogte gesteld.

De twee demonstranten namen een foto van de mensen in de wachtrij voor de teststraat. Dat bevestigt Carmy Bronneberg van de GGD Brabant-Zuidoost aan het Eindhovens Dagblad. “Deze mensen stonden bij de teststraat aan het hek. Ze riepen een aantal mensen die in de rij stonden kort toe met een antitest-boodschap. Zij hebben ook een foto gemaakt van een auto in de test-rij. Toen onze medewerkers in gesprek wilden gaan renden zij weg.”

Naar verluidt deelde het duo flyers uit van Demonstratie van het Volk. Die club voerde in mei dit jaar al eens actie tegen de lockdown op het 18 Septemberplein in het Eindhovense centrum.

