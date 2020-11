Massaal de natuur in: code rood voor tien Brabantse natuurgebieden

In meerdere Brabantse natuurgebieden is het zaterdagmiddag zo druk dat de Druktemeter van de provincie ‘code rood’ heeft afgegeven. Bezoekers wordt gevraagd naar een andere plek te gaan.

Het gaat om natuurgebieden in de hele provincie, van Roosendaal tot Eindhoven. De aangename temperaturen en de strakblauwe lucht zorgen er voor dat veel mensen eropuit gaan. Horeca, bioscopen en tal van ander vermaak is gesloten. Daardoor trekken veel mensen naar het bos.

Hier is het te druk

De natuurgebieden waar het te druk is zijn de volgende. De Loonse en Drunense Duinen, Kampina (tussen Boxtel en Oisterwijk), de Oisterwijkse Bossen en Vennen, Boswachterij Dorst, het Mastbos en het Liesbos bij Breda, het Leenderbos en de Strabrechtse Heide & Beuven rondom Eindhoven, de Stippelberg bij Helmond en de Visdonk bij Roosendaal.

Bij de Loonse en Drunense Duinen was het vrijdag ook al te druk. En drie weken geleden werd ook al code rood afgegeven voor het Mastbos bij Breda.

Druktemeter

De Druktemeter is een initiatief van VisitBrabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. De Druktemeter kent drie kleurcodes: groen, oranje en rood. Groen betekent ‘het is rustig, je kunt gerust komen recreëren’. Oranje staat voor ‘het is aan de drukke kant of drukte wordt verwacht, overweeg elders naartoe te gaan’. Bij code rood is het te druk en wordt mensen dringend geadviseerd naar een andere locatie te gaan.

VisitBrabant roept recreanten op om voor vertrek de speciale druktemeter op haar website te checken, zodat mensen niet onverhoopt naar overvolle wandelgebieden trekken.

Beeld: SQ Vision