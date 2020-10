Staatsbosbeheer vreest vakantiedrukte in de bossen: 'Kom niet met de auto en ga in je eigen buurt wandelen'

Staatsbosbeheer roept op dit weekend niet massaal naar populaire bosgebieden te gaan. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zoeken steeds meer mensen de natuur op en dat leidt soms tot grote drukte in het bos. Nu de regio noord zijn laatste vakantieweekend viert en in de regio midden de herfstvakantie is begonnen, is er genoeg reden voor nog meer wandelaars in de bossen.

Ine Nijveld is boswachter op de Sallandse Heuvelrug en heeft een duidelijke oproep: “Kom niet met de auto of de motor naar het gebied.” De Sallandse Heuvelrug is een populair gebied, mensen rijden graag een stukje om er een wandeling te kunnen maken. Wat Nijveld betreft doen ze dat voorlopig even niet. “Kies er nu bijvoorbeeld voor om in je eigen buurt de natuur in te gaan”, zegt ze. Het is een advies dat Staatsbosbeheer al langer uitdraagt: zoek de minder populaire natuurgebieden op.

Drukte in populaire gebieden leidt onder meer tot parkeeroverlast. Bij grote drukte parkeren mensen soms werkelijk overal, weet Nijveld. “Als er dan bijvoorbeeld een calamiteit is, kunnen de hulpdiensten er niet langs.” In het voorjaar werden zelfs parkeerplekken afgesloten in haar gebied, maar zover is het nu nog niet.

Coronaregels

Ook al lijkt de natuur veilig in deze coronatijden, ook daar worden soms de coronaregels niet nageleefd. “Een groep motorrijders die zich verzamelt bij een uitzichtpunt, dat mag gewoon niet”, noemt Nijveld als voorbeeld. Met zo’n dertig man stonden ze dicht op elkaar. Nijveld heeft nauw overleg met politie en de veiligheidsregio, om de situatie in de gaten te houden. Vooralsnog zijn er geen extra maatregelen nodig. “Er is nu niet meer toezicht dan anders, maar we hebben wel extra mensen achter de hand voor het geval dat.”

In Baarn sloot de gemeente eerder deze maand nog wel parkeerplekken af, omdat er te veel mensen naar dezelfde ingang van een natuurgebied wilden. Onderling voldoende afstand houden op de paden is dan vrijwel onmogelijk.