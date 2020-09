'Toegenomen recreatiedrukte heeft negatief effect op natuur'

De afgelopen jaren vinden steeds meer recreanten hun weg naar Nederlandse natuurgebieden. Maar deze toegenomen recreatiedrukte heeft een nadelig effect op de natuur, vindt bijna driekwart van de boswachters en groene boa’s.

Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang onder 158 boswachters en groene boa’s die vragenlijsten invulden.

Meer publiek door coronavirus

Terwijl het de laatste jaren al drukker werd in de natuur, heeft het coronavirus geleid tot extra publiek. Volgens bijna alle ondervraagden (98 procent) is het dit jaar duidelijk drukker in de natuurgebieden dan voorgaande jaren. 83 procent van hen geeft aan dat dit heeft geleid tot overlast, zoals afval, illegale feesten in stiltegebieden, korte lontjes van recreanten, kamperen op plekken waar dat niet is toegestaan en open vuur in kwetsbare natuur.

Acties tegen mountainbike-paden

Ook zijn er conflicten tussen recreanten onderling. Zoals acties tegen paden voor mountainbikers. Daarop worden door tegenstanders dan punaises of glasscherven gegooid, kuilen gegraven of zelfs ijzerdraad gespannen.

94 procent van de ondervraagde boswachters en groene boa’s van Staatsbosbeheer, De Landschappen en Natuurmonumenten wil meer geld voor handhaving.

ANP