Het is veel te druk in verschillende Brabantse natuurgebieden, vooral rondom Breda. Daarvoor waarschuwt de Druktemonitor van de provincie Noord-Brabant. De monitor heeft daarom ‘code rood’ afgegeven.

Op beelden van het Mastbos in Breda is te zien dat het volstaat met geparkeerde auto’s. Ook lopen er behoorlijk wat mensen over de paden in het natuurgebied. Naast in het Mastbos is het ook te druk in het Markdal, Liesbos en Boswachterij Dorst.

Code rood

De Druktemeter van de provincie Noord-Brabant toont een indicatie van de drukte op een bepaalde plek. Die meter wordt gebaseerd op meldingen van natuurorganisaties en bezoekers. Daaruit blijkt nu dat het code rood is. De provincie Noord-Brabant adviseert dan om ergens anders te gaan recreëren waar geen code rood geldt.

In Lage Vuursche in de provincie Utrecht was er ook een grote aanloop van wandelaars. Voor het einde van de ochtend liepen de parkeerplaatsen in het kleine dorpje al helemaal vol. De gemeente Baarn, waar Lage Vuursche onder valt, heeft verkeersregelaars ingezet om het verkeer te reguleren. In het zuiden en midden van Nederland is het herfstvakantie.

Strengere coronamaatregelen

Sinds woensdag gelden strengere maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Horecazaken moeten dichtblijven en amateursportwedstrijden zijn stilgelegd. Het advies om drukke plekken te vermijden geldt al sinds de eerste lockdown in maart.

Beeld: SQ Vision