'Sinterklaasjournaal wordt door corona nog belangrijker'

Maandag 9 november om 18:00 is het beroemde Sinterklaasjournaal weer op de buis. Dit jaar is het journaal rond het kinderfeest nóg belangrijker dan normaal. Dat stelt presentatrice Dieuwertje Blok in een interview in AD Magazine.

“Het Sinterklaasjournaal zal voor veel kinderen de enige link zijn met Sinterklaas, want veel intochten zijn geschrapt. De leemte die daardoor ontstaat, vullen wij in”, vertelt Blok. De intocht is volgende week zaterdag op een geheime plek. Zelfs de presentatrice weet het niet. “De enige die dat weet is Sinterklaas. Je merkt: ik blijf altijd in mijn rol als het om Sinterklaas gaat. Als een method actor. De intocht kan overal en nergens zijn.”

Lees ook: Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar op geheime plek

Maandag nieuw Sinterklaasjournaal

De inmiddels 63-jarige Blok is al sinds het begin in 2001 het gezicht van het journaal, dat maandag aan een nieuwe reeks begint. “Het is al twintig jaar een gigantisch succes, maar voor mij is het maar een klein deel van mijn werk. Een erg fijn deel, hoor! Het Sinterklaasjournaal is mijn Swiebertje. Je kunt je het erger indenken.”