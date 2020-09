Sinterklaasintocht in Amsterdam afgelast, wel tv-verslag

De Amsterdamse intocht van Sinterklaas bij het Zeeburgereiland gaat dit jaar niet door. De Stichting Sinterklaas in Amsterdam en de gemeente zien af van de intocht die “vrijwel zonder publiek” zou zijn vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de hoofdstad. Er komt wel een live-televisieverslag van de Sint en de pieten die naar Amsterdam komen.

Voor de eerder geplande intocht, die al een minimumvariant zou zijn van de normale intocht, waren ruim 350 vrijwilligers nodig. Nu de besmettingen in de stad oplopen, neemt de kans volgens de organisatie toe dat de vrijwilligers en de gasten elkaar kunnen besmetten. Ook zouden er in de toekomst wellicht strengere maatregelen kunnen volgen voor Amsterdam. “Grootschaligheid is een term, die in de huidige tijd gewoonweg niet past”, aldus de organisatie.

Toch willen de organisatoren de komst van de goedheiligman naar de stad niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 15 november wordt er een live-tv-verslag gemaakt van de Sint vanaf een vooralsnog onbekende locatie. Ook pakt de organisatie vanaf 9 november uit met een grote sinterklaas-campagne en tot en met 5 december worden er in de stad allerlei activiteiten rondom het sinterklaasfeest georganiseerd.

Normaal gesproken komt de Sint aan bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam-Oost, waarna hij in een optocht door de stad trekt.

ANP