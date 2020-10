De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker, het overplaatsen van patiënten is ook weer begonnen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen dinsdag: 4.548

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis dinsdag: 975

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care maandag: 190

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.461

Update 07:35 – Cinekid ondanks corona in volle gang vanaf

locaties

Kinderen kunnen er ondanks de coronamaatregelen in de herfstvakantie op uit om een film of serie te bekijken op kinderfilmfestival Cinekid. Naast het brengen van een bezoekje aan een van de bioscoopzalen op tien verschillende festivallocaties, kunnen kinderen door middel van livestreams ook vanuit huis een feestelijke première beleven.

Op de 34e editie van het festival kunnen kinderen en hun ouders ook quizzen doen en workshops volgen, zoals een kookworkshop of een les dansen. Van 10 tot 23 oktober zijn er films te zien in Amsterdam, Haarlem, Groningen, Enschede, Nijmegen, Breda en Rotterdam. Het gaat in totaal om 50 speelfilms, 150 korte films en 25 series waarvan 100 premières uit 40 landen. Onder andere De Schooltuin, een documentaire door de ogen van een groep kinderen die zelf groenten verbouwen, en Getekend voor het leven, de persoonlijke film van YouTuber Quinty Misiedjan, staan op het programma.

Vanaf vandaag is het online platform van Cinekid al te bezoeken.

Update 07:21 – ‘Eerste corona-sneltesten goedgekeurd’

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn glansrijk geslaagd voor dat toelatingsexamen. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus, meldt de NOS.

Minister De Jonge van Volksgezondheid maakt het nieuws woensdag bekend bij een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar is een van de beide testen de afgelopen tijd gevalideerd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht.

De Jonge is enthousiast over de resultaten. “Je kunt deze test zeker gaan gebruiken in een snelteststraat voor mensen in het onderwijs of de zorg, maar ook in andere vitale beroepen”, zegt hij. “Of voor mensen die positief naar voren komen uit de bron- en contactonderzoeken, zodat je die heel snel kunt testen. Of voor gebruikers van de corona-app.”

Update 07:11 – D66 en PvdA: spreid verkiezingen over meerdere dagen

De Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar zouden over meerdere dagen moeten worden gehouden, zodat mensen voldoende gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen. Dat is hard nodig gezien de coronacrisis, stellen D66 en PvdA.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) wijzen op landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, waar kiezers ook al voor de verkiezingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Vanwege de pandemie kunnen niet alle gebruikelijke stemlokalen worden gebruikt, omdat daar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

Update 07:02 – Kamer buigt zich eindelijk over coronawet

De Tweede Kamer buigt zich deze week eindelijk over de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Woensdag komt de Tweede Kamer aan het woord, een dag later beantwoordt minister Hugo de Jonge de vragen van het parlement.

De coronamaatregelen worden sinds maart geregeld via lokale noodverordeningen. Daar moet met de invoering van de wet een einde aan komen. Het kabinet wilde de wet eigenlijk al voor de zomer laten ingaan, maar stuitte op veel kritiek van zowel coalitie- als oppositiepartijen. De Kamer vond dat er veel te veel macht naar de minister ging, terwijl het parlement te weinig inspraak kreeg. Afgelopen week meldden ingewijden dat het kabinet en de Kamer eruit waren.

Update 06:51 – Utrecht sluit drie stadsparken in de nacht

Het Griftpark, het Wilhelminapark en park Lepelenburg in de Utrechtse binnenstad zijn vanaf woensdagavond 22.00 uur verboden gebied. De komende drie weken is het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden om die parken te bezoeken. Die maatregel heeft de veiligheidsregio Utrecht genomen, omdat het in het afgelopen weekeinde te druk was in de stadsparken. Er waren te veel jongeren die alcohol met elkaar dronken, aldus de gemeente.

Supermarkten en nachtwinkels in de binnenstad van Utrecht zullen tot eind oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur de deuren sluiten.

Afgelopen weekend was het eerste weekeinde dat de horeca om 22.00 uur dicht moest. Vervolgens ontstond in Utrecht een run op winkels die alcohol verkopen. Voornamelijk jongeren zochten elkaar buiten op om de drank te nuttigen. Daardoor was er ook sprake van onrust.

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten wil dat politie en handhavers extra gaan surveilleren. “Ik begrijp heel goed dat jongeren erop uit willen in het weekend, maar de mogelijkheden daartoe zijn nu even beperkt. We moeten voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn.”

Update 06:28 – Laboratoria klaar voor 51.000 tests per dag, GGD’s volgende week

Nederland kan eindelijk meer gaan testen. Volgens de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCDK) hebben de laboratoria nu voldoende testmaterialen om ruim 51.000 coronatests per dag te doen, meldt de NOS.

Het gaat om een stijging van 20.000 tests per dag ten opzichte van vorige week. Toch zullen de wachtrijen bij de coronatestlijn nog niet direct oplossen. De GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra tests ook te kunnen afnemen in de teststraat. “Onze verwachting is dat we in de loop van volgende week voldoende zijn opgeschaald. Het streven is zo snel mogelijk, maar het is een mega-operatie”, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.

Voor het opschalen heeft de GGD drie opties: de openingstijden van bestaande testlocaties kunnen worden verruimd. Ook kan er in bepaalde teststraten tegelijkertijd meer getest gaan worden. Een derde optie is het openen van nieuwe teststraten.

Minister De Jonge van Volksgezondheid had eerder al gezegd dat aan het einde van de maand september 50.000 tests per dag afgenomen moesten kunnen worden.