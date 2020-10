De Tweede Kamer behandelt woensdag eindelijk de zogenoemde coronawet van het kabinet. Kijk hier vanaf 10.15 uur live mee naar het debat over de spoedwet met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De nieuwe coronawet moet ervoor zorgen dat de coronamaatregelen een wettelijke basis krijgen. Die worden sinds het begin van de corona-uitbraak geregeld via lokale noodverordeningen. Daar moet met de invoering van de nieuwe spoedwet een einde aan komen.

Veel kritiek op coronawet

Het kabinet wilde de wet eigenlijk al voor de zomer laten ingaan, maar het wetsvoorstel kreeg veel kritiek van zowel oppositie- als coalitiepartijen. De Tweede Kamer vond dat er veel te veel macht naar de minister ging, terwijl het parlement te weinig inspraak kreeg.

Lees ook: ‘Nieuwe coronaspoedwet flink uitgekleed na felle kritiek’

Sindsdien heeft de regering het wetsvoorstel aangepast. De minister kan nog steeds nieuwe coronamaatregelen aankondigen, maar de Tweede Kamer krijgt nu het laatste woord: binnen een week kan er bezwaar worden gemaakt. Bovendien geldt de spoedwet maar drie maanden, in plaats van zes. Ook gaat de hoogte van de coronaboete flink omlaag.

Woensdag bespreken de partijen in de Tweede Kamer de nieuwe coronawet, donderdag beantwoordt minister De Jonge de vragen van het parlement.