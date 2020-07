'Nieuwe coronaspoedwet flink uitgekleed na felle kritiek'

De coronaspoedwet die het kabinet wil invoeren wordt flink aangepast, melden Haagse bronnen dinsdag aan het AD. Op een eerdere conceptversie van het wetsvoorstel was veel kritiek.

Volgens de krant is er de afgelopen weken achter de schermen koortsachtig overleg geweest tussen de coalitiepartijen. De uitkomst is dat er nu een ‘uitgeklede’ versie van de coronaspoedwet overblijft. Er zijn flinke concessies gedaan omdat het kabinet steun voor de noodwet dreigde te verliezen van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Omstreden corona-app

De regering heeft de wet opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, maar lag sinds de aankondiging ervan direct onder vuur van diezelfde Kamer. Het wetsvoorstel zou de overheid te veel rechten toekennen. Adviesorganen, zoals de Raad van State, hadden ook forse kritiek, net als privacywaakhonden.

De meest gevoelige punten waren de corona-app en handhaving van de coronamaatregelen ‘achter de voordeur’ bij burgers. De app, die volgens de conceptwet wel op vrijwillige basis was, wordt nu helemaal uit de wet gehaald. Ook de handhaving in woningen van burgers staat niet in het nieuwe wetsvoorstel.

