Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat de coronaspoedwet mogelijk pas op 1 oktober van kracht zal worden. Het kabinet gaat na tal van ‘fundamentele commentaren’ eerst nog schaven aan het wetsvoorstel, voor deze naar de Tweede Kamer gaat.

De minister wil dat dit nog voor de zomer gebeurt. Na het reces begin september zullen beide Kamers het wetsvoorstel behandelen, verwacht De Jonge.

Misverstand ontstaan rond coronaspoedwet

Rond de nieuwe coronaspoedwet is “een misverstand ontstaan”, meent De Jonge. Uit de reacties maakt hij op dat de gedachte is dat deze wet bedoeld zou zijn om het kabinet meer bevoegdheden te geven. “Maar dat is niet het geval. Het kabinet heeft bevoegdheden genoeg om de coronacrisis te bestrijden. Wat wij willen is juist de bevoegdheden van de Kamer versterken en weer de normale bestuurlijke verhoudingen terugbrengen.”

Dat doel blijft overeind, maar alleen de vormgeving wordt nog aangepast, zei De Jonge, die premier Mark Rutte vrijdag verving in de ministerraad. Wat er precies wordt gewijzigd, zei hij niet. Het kritische advies van de Tweede Kamer is ook nog niet openbaar. Dat gebeurt wel als alle stukken naar de Tweede Kamer komen.

Geen invloed op maatregelen

De vicepremier wees erop dat juist de Tweede Kamer had aangedrongen op een tijdelijke coronawet, omdat de huidige noodverordeningen nog lang zullen gaan duren. Totdat er een nieuwe wet van kracht is, zijn de noodmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden gebaseerd op de Wet publieke gezondheid (Wpg). De minister geeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s aanwijzingen en zij vertalen die in noodverordeningen.

De afgelopen maanden had de Tweede Kamer geen invloed op de maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, verplichte mondkapjes in het ov en het verbod op samenkomsten. Wel werd geregeld over de hele aanpak van de corona-uitbraak gedebatteerd. Inmiddels zijn veel verordeningen versoepeld, maar omdat het virus nog lang niet weg is, blijft bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand overeind.

De nieuwe coronawet is tijdelijk en zal nodig zijn totdat er een werkend vaccin is, zei De Jonge.

ANP