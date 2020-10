De Jonge tevreden over komst coronasneltest: 'Zou gamechanger kunnen zijn'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is tevreden over de onderzoeksresultaten van twee corona-sneltesten. De volgende stap is om te onderzoeken op welke manier de sneltesten in de praktijk kunnen worden gebruikt.

“Er zijn allerlei mogelijkheden met sneltesten. Bijvoorbeeld als je een negatieve coronatest hebt met de sneltest, dat je dan niet getest hoeft te worden bij een GGD. Maar als je een positieve testuitslag krijgt, dat je dan nog een bevestiging nodig hebt van de reguliere test bij de GGD”, aldus De Jonge. In totaal worden vijf soorten sneltesten in Nederland onderzocht.

De sneltesten geven binnen een kwartier een uitslag. Dat is een groot voordeel ten opzichte van de gebruikelijke PCR-testen, waarop mensen nu soms dagen moeten wachten. Maar of ze snel in de winkels liggen? De Jonge: “Het zal nog wel even duren voordat het ook in het schap van de Kruidvat ligt hoor. Maar we moeten stap voor stap kijken op welke manier we het zouden kunnen gebruiken.”

Miljoenen sneltesten besteld

Op dit moment zijn er al drie miljoen sneltesten aangeschaft. De minister hoopt dat sneltesten op termijn een goed middel is om het coronavirus te bestrijden. “Uiteindelijk zou het een gamechanger kunnen zijn, in die zin dat we de samenleving zoveel als mogelijk aan de gang kunnen houden. Maar daarvoor moeten we zeker weten in welke situaties ze voldoende betrouwbaar zijn om echt iets te kunnen doen met de uitslag.”

Niet waterdicht

Er is namelijk ook kritiek op de sneltesten, onder anderen onderzoeker Marc Bonten van het UMC Utrecht waarschuwt voor risico’s. Bij proeven in onder meer Utrecht en Aruba varieerde de zogeheten sensitiviteit namelijk tussen de 71 en 94 procent. Dit percentage drukt uit hoeveel mensen die positief testen met de gevoeligere PCR-test ook een positief resultaat kregen met de sneltest.

Eind van de maand volgt er meer informatie vanuit de overheid hoe de sneltesten gebruikt kunnen worden.

Redactie / ANP