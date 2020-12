Dit moet je weten over het goedgekeurde coronavaccin

Daar is het dan: het langverwachte coronavaccin. Na negen maanden met vrijheidbeperkende maatregelen, is er nu licht aan het einde van de tunnel. In Nederland komen op tweede kerstdag de eerste vaccins van leverancier Pfizer/BioNTech binnen. In de loop van 2021 kunnen meer en meer mensen worden beschermd tegen het coronavirus. We hebben alles wat je moet weten over het vaccin op een rijtje gezet.

Wanneer gaat het vaccineren beginnen?

Alle EU-landen krijgen de vaccins geleverd op tweede kerstdag en onder dezelfde voorwaarden. De eerste landen willen zondag (een dag later) al beginnen met inenten. Nederland is van plan om op 8 januari te beginnen met vaccineren, omdat nog niet al het voorbereidende werk is voltooid.

Hoeveel vaccins heeft Nederland?

De Europese Commissie heeft namens de EU-landen 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Voor Nederland zijn uiteindelijk 11,7 miljoen doses beschikbaar, maar die zullen slechts beetje bij beetje worden geleverd. De hoop (en verwachting) is dat er ook nog vaccins van andere leveranciers worden goedgekeurd.

Wie worden als eerst gevaccineerd?

Nederland heeft ervoor gekozen om mensen uit risicogroepen en zorgmedewerkers als eerste het vaccin te geven. Vanaf 8 januari kunnen medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en gemeentelijke zorgondersteuners een prik krijgen. Pas als er meer vaccins beschikbaar komen, gaat het kabinet andere groepen aanwijzen.

Hoe weet je of je gevaccineerd kunt worden?

Vanaf maandag 4 januari worden de eerste uitnodigingen voor de prikken verstuurd. Alleen als je een uitnodiging krijgt, kun je worden gevaccineerd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan vervolgens telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal.

Wat kost het om gevaccineerd te worden?

Niks. De vaccinatie tegen het coronavirus is gratis.

Waar worden die prikken gedaan?

Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Die locaties moeten nog worden bekendgemaakt. Er wordt zeven dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden.

Ben ik na één prik klaar?

Om met het vaccin van BioNTech/Pfizer beschermd te zijn tegen het coronavirus, moet je twee prikken krijgen. Tussen die twee inentingen zit drie weken.

Werkt het coronavaccin?

Het vaccin is veilig en werkt goed, oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau EMA maandag. De leveranciers meldden eerder al dat het vaccin voor 95 procent effectief is. Het EMA bevestigt dat. Dat betekent dat het middel bij 95 procent van de mensen beschermt tegen het coronavirus. Het middel is ook effectief onder ouderen.

Hoe werkt het vaccin?

Het vaccin is gebaseerd op een nagemaakt stukje van de genetische code van het coronavirus. Dat nagemaakte stukje wordt geïnjecteerd in je lichaam. Je lichaam signaleert dat neppe virusdeeltje en gaat daardoor échte virusonderdeeltjes produceren. Ons immuunsysteem herkent dit als een vreemd eiwit en zal daardoor antilichamen aanmaken en cellen activeren die de virusonderdeeltjes aanvallen.

Als je vervolgens op een later moment in aanraking komt met het echte coronavirus, herkent je afweersysteem het virus. Je lichaam zal het virus dan snel opruimen. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is nog niet bekend hoe lang het vaccin werkzaam is. Het kan zijn dat herhaald inenten nodig is.

Ben ik met een vaccin niet meer besmettelijk?

Het vaccin zorgt ervoor dat mensen niet ziek zullen worden, maar mogelijk nog wel besmettelijk zijn, aldus het CBG. Het kan zijn dat iemand de ziekte niet krijgt, maar toch het virus in zich heeft en een ander kan besmetten.

Wat weten we over bijwerkingen?

Bijwerkingen op de korte termijn heeft het virus nauwelijks. Ruim 20.000 mensen zijn getest en bij hen zijn geen ernstige klachten ontstaan. Wel werden lichte ongemakken ervaren zoals pijn op de injectieplek, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Ook koorts, rillingen en gewichtspijn werden gemeld. Gemiddeld waren deze bijwerkingen na een dag over, en met een simpele pijnstiller goed te doen.

Zeer zeldzame bijwerkingen op de lange termijn zijn nooit helemaal uitgesloten bij een vaccin. Deze bijwerkingen zullen pas aan het licht komen als het vaccin aan grotere groepen mensen wordt gegeven. De veiligheid van het nieuwe coronavaccin wordt daarom ook na de toelating “goed in de gaten gehouden“, verzekert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Kunnen we dankzij het vaccin terug naar normaal?

Feesten in de kroeg, massaal naar een voetbalstadion, knuffelen met mensen van wie je houdt. We willen allemaal heel graag terug naar het oude normaal. Voorlopig zit dat er nog niet in. Pas als zo’n 70 procent van de bevolking is ingeënt, ontstaat de groepsimmuniteit die nodig is om het virus de baas te zijn. Minister Hugo de Jonge denkt dat Nederland tussen juli en september 2021 voldoende beschermd is.

Is het vaccin ook bestand tegen het gemuteerde coronavirus?

Dat is niet honderd procent zeker, maar deskundigen denken van wel. Farmaceuten zullen het vaccin wel geregeld moeten aanpassen als het virus blijft muteren. Dat gebeurt overigens bij de griep ook.

