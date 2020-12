Coronaminister Hugo de Jonge verwacht dat Nederland in het derde kwartaal van 2021 “een heel eind” beschermd is tegen het coronavirus. Nederland begint op 8 januari met het vaccineren, maar het duurt volgens De Jonge nog wel even voordat groepsimmuniteit wordt bereikt.

Tijdens een persmoment reageerde de minister van Volksgezondheid op de goedkeuring van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. “Een triomf voor de wetenschap,” aldus De Jonge.

Zorgvuldigheid geboden

Hij benadrukte dat de snelheid waarmee het vaccin is gemaakt “bijzonder” is, maar “we willen wel alle eisen zorgvuldig doorlopen”. In het land heerst argwaan over het vaccin, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. “We weten dat mensen het gevoel hebben dat ze het vaccin niet kunnen vertrouwen”, aldus De Jonge. “Dat is exact de reden dat we de stappen net zo zorgvuldig doorlopen als we normaal doen.”

Op 8 januari worden de eerste mensen in Nederland ingeënt. Het kabinet heeft besloten om de kwetsbaarste mensen als eerste te beschermen. De eerste groepen die worden opgeroepen zijn medewerkers van verpleeghuizen, van de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging.

Derde kwartaal 2021

Voor wie denkt dat we dan snel van het coronavirus af zijn, had De Jonge minder goed nieuws. Gerekend met het aantal vaccins dat Nederland geleverd krijgt, denkt De Jonge dat de Nederlandse bevolking in het derde kwartaal van 2021 – ergens tussen juli en september – voldoende is beschermd tegen het virus. “Dan moeten een heel eind kunnen zijn,” aldus de coronaminister.

