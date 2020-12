Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 12.282, dat zijn er 281 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag : 2.065, dat zijn er 31 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 560, dat zijn er 11 meer dan op vrijdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:03 – ‘Goede informatie over vaccin trekt twijfelende zorgmedewerkers over de streep’

Personeel in de zorg moet van de overheid snel duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie krijgen over de vaccinatie tegen corona. Op die manier kunnen meer zorgmedewerkers over de streep worden getrokken om zich te laten vaccineren. Dat zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Kitty Jong. “Alle kennis over het vaccin moet in begrijpelijke taal gedeeld worden. Zorgmedewerkers die als eerste aan de beurt zijn, kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet.”

Uit een peiling van FNV onder ruim 9000 werknemers blijkt dat ruim een vijfde van de ondervraagden de inenting sowieso niet wil. Een ongeveer even groot percentage (18 procent) zegt nog te twijfelen en 13 procent geeft aan waarschijnlijk geen prik te halen.

“Laat ik vooropstellen dat zorgmedewerkers zelf moeten beslissen of zij zich laten vaccineren”, aldus Jong. “Het moet een vrije keuze zijn, je mag dat niet verplichten. Wel zijn wij ervan overtuigd dat veel minder mensen in zorg en welzijn zullen aarzelen als hun zorgen serieus worden genomen, goede voorlichting wordt gegeven op basis waarvan ze hun besluit kunnen nemen.”

Update 06:44 – Consument minder pessimistisch in december

De stemming onder consumenten is deze maand minder somber geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen in december het hoogste niveau bereikt na maart dit jaar, toen de eerste lockdown werd afgekondigd.

Nederlanders zijn over het algemeen nog steeds erg negatief, maar niet meer zo pessimistisch als voorheen. De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen meet, kwam uit op min 20 tegen min 26 in de voorgaande maand.

Volgens het CBS was vooral het oordeel van consumenten over de economie deze maand minder negatief dan in november. Ook de koopbereidheid verbeterde iets. Consumenten waren iets optimistischer over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen iets minder ongunstig dan vorige maand.

Update 05:55 – Registratie gevaccineerden in de zorg niet toegestaan

Voor de veiligheid van hun meest kwetsbare cliënten willen werkgevers in de ouderen- en gehandicaptenzorg het straks graag weten: wie van hun werknemers heeft zich heeft laten vaccineren en wie niet? Maar grote kans dat ze dat ze daar geen volledig overzicht over krijgen. Dat meldt de Volkskrant maandag.

De Autoriteit Persoonsgegevens is duidelijk: “Een werknemer hoeft dat zijn werkgever niet te vertellen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse privacywaakhond. “Sterker nog: een werkgever mag er niet eens naar vragen, net als ook de vraag of een werknemer zwanger is, verboden is.”

Voor het delen van gezondheidsgegevens gelden extra strenge eisen in de privacywet AVG. Dat is soms onwenselijk, zegt Inge Borghuis, bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Amstelring. “Ik wil graag antwoord op de vraag wat nu voor gaat: het recht op privacy of het gezondheidsbelang. Het lijkt nu of het belang van privacy leidend is. In het belang van cliënten en collega’s en vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid voor hun veiligheid zou ik toch eigenlijk moeten weten wie gevaccineerd is.”

Update 05:32 – ‘Groot deel zorgpersoneel wil geen coronaprik’

Zorgmedewerkers willen zich niet zomaar laten inenten tegen het coronavirus. In een peiling onder ruim 9000 werknemers van FNV zegt 18 procent nog te twijfelen, geeft 13 procent aan waarschijnlijk geen prik te halen en wil ruim een vijfde de inenting sowieso niet. “Zorgmedewerkers die er niet positief tegenover staan voelen zich proefkonijnen of vinden het spannend als eerste aan de beurt te zijn”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in het AD.

Lees ook: Nederlanders laten zich niet massaal vaccineren als ze daar meer vrijheden voor krijgen

In de leeftijdsgroep tot en met 30 jaar zegt slechts een kwart zich te laten vaccineren. Volgens Jong moet het kabinet snel met antwoorden komen op vragen die leven onder het zorgpersoneel, dat in Nederland als eerste gevaccineerd zal worden tegen het coronavirus. De werknemers “missen goede wetenschappelijke uitleg en vinden dat het vaccin in wel erg korte tijd is ontwikkeld”, aldus Jong tegen de krant.

“Veel zorgmedewerkers voelen zich onder druk gezet om de vaccinatie te nemen. Ze willen zich niet gedwongen voelen en daar steunen wij ze in. Je mag ze niet direct of indirect dwingen. Deze mensen snappen ook dat ze met kwetsbare ouderen werken, maar hebben zorgen over hun eigen gezondheid.”

Het kabinet wil in januari beginnen met vaccineren. De FNV-vicevoorzitter verwacht dat veel zorgmedewerkers tot die tijd nog wel zijn over te halen. “Het is twee voor twaalf, maar ik denk dat het is vlot te trekken in korte tijd. Als mensen de informatie over het vaccin nog niet goed begrijpen, ligt dat niet zozeer aan hen, maar is er misschien niet goed gecommuniceerd”, zegt Jong, die wil dat er betere voorlichting komt. “Let wel: de grootste groep wil zich wél laten vaccineren.”

Update 03:51 – EMA oordeelt over eerste coronavaccin voor EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Het in Amsterdam gevestigde EMA geeft een zwaarwegend advies. Het definitieve besluit is aan de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen liet vorige week weinig twijfels bestaan over de uitkomst die zij voorziet. “Binnen een week zal het eerste vaccin worden goedgekeurd, zodat de inenting onmiddellijk kan beginnen”, zei ze in het Europees Parlement. Bij goedkeuring is dit het eerste vaccin tegen het virus dat in de EU mag worden gebruikt.

It's Europe's moment. On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU. We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

De inhoudelijke beoordeling is een zaak van het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP. Dit comité van het EMA houdt online een besloten vergadering. Aan de bijeenkomst doen vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-lidstaten mee. Zij beoordelen samen of het vaccin BNT162b2 veilig en werkzaam is. Vervolgens doen ze een aanbeveling aan de Europese Commissie, die het middel bij groen licht binnen twee dagen wil toelaten.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt al toegediend in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Israël. Het is inmiddels ook goedgekeurd in Bahrein, Singapore en Zwitserland. Volgens onderzoeksresultaten die de makers eerder naar buiten brachten, is het vaccin voor 95 procent effectief. Dat is een zeer hoge score, zeker voor een vaccin dat zo ongekend snel is ontwikkeld.

Update 02:31 – ‘Oud en nieuw in zomerperiode’

Wanneer het lukt de coronapandemie de kop in te drukken, moet er eind juni een groot uitgesteld oud en nieuw komen, compleet met vuurwerk. Dat schrijft De Telegraaf. Zo’n uitgesteld feest kan als positief perspectief fungeren om nu door de moeilijkste periode van de crisis te komen.

Het voorstel voor zo’n ’inhaal-oud en nieuw’ komt van VCP, de koepel van vakverenigingen. Daarin zitten onder andere vakbonden uit de veiligheidssector zoals politiebond ACP, de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en ambtenarenvakbond CMHF.

Update 01:05 – Jongeren hard geraakt door coronacrisis

De kansenongelijkheid onder jongeren op de arbeidsmarkt nam de eerste maanden van de coronacrisis toe. Na de eerste golf van de coronapandemie hadden bovendien tienduizend minder jongeren werk dan normaal in die periode. Dat blijkt volgens NRC uit nieuw onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek deze maandag publiceert.

Het economisch onderzoeksbureau is een langdurig onderzoek begonnen naar de impact van de coronacrisis op de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit is een eerste publicatie, die ingaat op de situatie tot juni dit jaar.

Het verschil tussen wie wel en geen kans maakt op werk, wordt groter. Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar tussen jongeren met een Nederlandse achtergrond en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Die laatste groep had ook voor de coronacrisis al minder kans op het vinden van een baan. In het onderzoek is ook goed terug te zien welke sectoren hard zijn geraakt door de coronacrisis. Jongeren die studeerden voor een baan in de detailhandel, haarverzorging, vliegtuigtechniek of horeca, zagen het vooruitzicht op werk afnemen.