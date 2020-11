Nederlanders laten zich niet massaal vaccineren als ze daar meer vrijheden voor krijgen

Als een coronavaccinatie zou betekenen dat je meer vrijheden krijgt, betekent dat nog steeds niet dat Nederlanders zich massaal gaan laten vaccineren. Uit onderzoek onder ruim 3400 deelnemers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 46 procent zich dan nog steeds niet zou laten vaccineren. Voor 43 procent zou dit wel doorslaggevend zijn.

De Tweede Kamer is tegen een vaccinatieplicht en uit eerder onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat ruim 60 procent van de Nederlanders dit ook niet ziet zitten. Een meerderheid van de Kamer wil wel laten onderzoeken of het ethisch verantwoord is om mensen die zich in laten enten bepaalde voordelen te laten hebben.

Er heerst twijfel over of dit onder ‘indirecte dwang of drang’ valt. De vaccinatiegraad van 70 procent die nodig is voor groepsimmuniteit zou door het geven van deze vrijheden dus nog niet per se binnen zijn.

Negatieve test

Zorgminister Hugo de Jonge liet de Tweede Kamer woensdag opnieuw weten dat hij tegen een vaccinatieplicht is. Ook wil hij geen indirecte plicht. Volgens hem zouden mensen zich dan juist niet laten vaccineren tegen het coronavirus. De minister wil liever inzetten op goede en open voorlichting. Ook de VVD vindt goede voorlichting belangrijk. De partij maakt zich zorgen over ‘fakenews’ rondom het vaccin.

Een inenting zou volgens een kleine meerderheid van de ondervraagden niet de enige ticket naar vrijheden moeten zijn. 52 procent vindt dat ook een negatieve coronatest moet volstaan om bijvoorbeeld naar een concert te mogen. 37 procent is het hier niet mee eens.

Voorrang

Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil de gezondheidsraad dat zestigplussers en zieken als eerste gevaccineerd worden. Een overgrote meerderheid van zo’n 80 procent van de Nederlanders vindt dit inderdaad de juiste weg om te bewandelen. 14 procent van de deelnemers vindt het onzin dat deze mensen voorrang zouden krijgen.