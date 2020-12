Nederland stelt nu ook vliegverbod in voor passagiersvluchten uit Zuid-Afrika

Het kabinet heeft besloten dat er per direct een vliegverbod komt voor vluchten uit Zuid-Afrika. In het land is een uitbraak van het gemuteerde coronavirus.

Het vliegverbod voor Zuid-Afrika is vanavond 21 december om 21.00 uur Nederlandse tijd ingegaan en geldt tot uiterlijk 1 januari. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven toegestaan.

Vluchten geannuleerd

Het besluit van het kabinet betekent dat twee geplande vluchten die dinsdagmorgen vanuit Zuid-Afrika in Nederland zouden arriveren met ieder ongeveer 120 passagiers niet doorgaan. Hierover is contact met de betrokken luchtvaartmaatschappijen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt het vliegverbod in om verspreiding van een nieuwe besmettelijke variant van het coronavirus tegen te gaan. Het besluit volgt op de instelling van een vliegverbod naar het Verenigd Koninkrijk en een aanmeerverbod voor passagiers op veerdiensten uit het Verenigd Koninkrijk afgelopen weekeinde.

De maatregelen worden genomen om het aantal reisbewegingen te beperken vanuit gebieden waar de varianten van het coronavirus rondgaan.

Ben je in Zuid-Afrika?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die nu in Zuid-Afrika zijn een veilig onderkomen te zoeken voor de komende dagen. Zij moeten wachten tot het weer mogelijk is om naar Nederland te reizen.

Ook mensen die in Zuid-Afrika wonen en voor de feestdagen naar Nederland willen komen, kunnen dat voorlopig niet.