In Londen is zaterdag een strengere lockdown ingevoerd. Nederlandse expats zitten hierdoor met hun handen in het haar, want vliegtuigen blijven aan de grond. Ook de Eurostar-treinen vanuit Brussel (en daarmee Rotterdam en Amsterdam) rijden mandag niet, de veerboten varen per direct niet meer.

Omdat zich in Engeland een gemuteerde variant van het coronavirus verspreid, schrappen veel landen vervoersmogelijkheden vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe virus zou 70 procent besmettelijker zijn dan het huidige coronavirus.

Voor Juliet Klein (24), die ruim een jaar in de Londense wijk Tower Hill woont, kwamen de verzwarende maatregelen als een verrassing. “Ik had het niet aan zien komen. Een paar weken geleden hadden wij veel meer vrijheden en nu zit alles op slot. Wel waren er meer ziekenhuisopnames, maar ik had niet gedacht dat dit dan het gevolg zou zijn.”

Juliet bij de beroemde Londense Tower Bridge – eigen foto

De expat uit Zwolle weet niet of ze naar Nederland kan. “Ik hoopte er heel erg op, maar alle treinen zijn volgeboekt tot na kerst en de vliegtuigen vliegen niet, dus het lijkt erop dat ik mijn kerst met mijn huisgenoot ga vieren.” Ze wil toch een beetje familiesfeer creëren: “Ik hoop dat we kunnen Facetimen als we allemaal aan ons kerstdiner zitten. Zo kunnen we toch een beetje kerst vieren.”

Geen kerst met familie

Laura van Erp (24) woont 1,5 jaar in de wijk Peckham in Londen. Ook zij had de verzwaarde lockdown niet verwacht. “Er waren wel meer besmettingen, maar toch had ik niet gedacht dat er veel nieuwe regels aan zouden komen. Al mijn huisgenoten die uit het buitenland komen zijn halsoverkop terug naar huis gegaan.” Haar trein naar Nederland, die maandag om 08.00 uur zou vertrekken, is geannuleerd.

Laura in Londen – eigen foto

“Ik hoopte nog dat ik via een vlucht naar Duitsland in Nederland kon komen, maar dat gaat ook niet lukken. Mijn familie moet me missen met kerst.” Gelukkig zal ook Laura niet de feestdagen alleen vieren. “Ik heb een vriend hier en zal met hem en zijn familie de kerst doorbrengen.” Wel vindt ze het op dit moment een saaie boel. “Het is hier rustig, de mensen blijven binnen. En het is lastig om nieuwe vrienden te maken, want het leven staat hier stil.”

Kerst is heilig

De 31-jarige Kayley van der Velde uit de wijk Nothing Hill in Londen baalt ook als een stekker. “Kerst is voor mij heilig. Ik zou tien dagen naar familie in Bergen op Zoom gaan. Dat doe ik ieder jaar met de kerst. Maar nu gaat dat dus niet door” moet ze concluderen. Ze zou zondagmiddag vliegen. Tot zondagochtend vroeg had ze nog geen annulering ontvangen van de vliegtuigmaatschappij en daarom had ze haar spullen al gepakt. Maar vijf uur voor vertrek kwam toch het mailtje waarvan ze wist dat het zou komen: de vlucht ging niet meer door. Alternatieven, zoals de trein of boot, zijn helaas veel te duur.

Kayley en haar vriend op de welbekende Primrose Hill in Londen – eigen foto

Maar ook al is kerst heilig, Kayley heeft wel begrip voor de situatie. “Het gaat om de veiligheid. En gelukkig heb ik mijn vriend hier, en mijn schoonfamilie. Kerst vieren met het huishouden mag gewoon.” De schoonmoeder en schoonzus van Kayley wonen tijdelijk bij hen in en kunnen dus aanschuiven aan de tafel. En tot aan de kerst is het een beetje behelpen. “Vanmiddag ben ik met mijn vriend nog even gaan wandelen. Dat is zo ongeveer het enige dat je nog kunt doen” aldus Kayley.