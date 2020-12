Nederlanders willen grenzen tijdelijk sluiten vanwege gemuteerd coronavirus

Een nieuwe, gemuteerde variant van het coronavirus lijkt nog veel besmettelijker dan het virus dat ons land nu teistert. In het zuiden van Engeland zijn ruim duizend mensen besmet geraakt met het gemuteerde virus, in Nederland is voorlopig één besmetting vastgesteld. Nederlanders willen uit voorzorg de landsgrenzen tijdelijk sluiten.

Hart van Nederland vroeg ruim 1700 deelnemers aan het opiniepanel naar hun mening. Van hen geeft 63 procent aan dat dat ze zich zorgen maken om het gemuteerde coronavirus. Een derde van de Nederlanders is niet bang dat het nieuwe virus Nederland zal teisteren.

Lees ook: Nieuwe coronavariant lijkt veel besmettelijker: vijf vragen beantwoord over de mutatie

‘Sluit tijdelijk de grenzen’

Het overgrote deel van de deelnemers (78 procent) vindt dat Nederland niet afwachtend moet zijn en uit voorzorg tijdelijk de landsgrenzen zou moeten sluiten. Op die manier kan het gemuteerde coronavirus niet via onze buurlanden (het Verenigd Koninkrijk, maar dus ook België en Duitsland) Nederland in komen.

Een vijfde van de Nederlanders vindt dat geen goed idee. Wel vindt maar liefst 83 procent het vliegverbod voor inkomende passagiersvluchten uit Groot Brittannië onvoldoende. Zij willen dat er ook een verbod komt op inkomend verkeer over de weg en over zee.

Hoe kwam de mutatie in Nederland?

Het RIVM onderzoekt op dit moment hoe de nieuwe coronavariant naar Nederland is gekomen. Er is nog veel onzeker, benadrukt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. De gezondheidsdienst bekijkt meerdere scenario’s, waaronder de mogelijkheid dat iemand met de coronamutatie al veel andere mensen heeft besmet.

Het is nog te vroeg om te zeggen of het coronabeleid in ons land moet worden aangepast nu de nieuwe coronavariant ook hier is opgedoken. Daar valt pas iets over te zeggen als de gezondheidsdienst haar onderzoek naar de verspreiding van de coronamutatie heeft afgerond, meldt het ministerie van Volksgezondheid.