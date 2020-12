Allergische reacties na toedienen coronavaccin zorgelijk? 'Geen reden om vaccin niet te nemen'

In Groot-Britannië kregen twee mensen vorige week een allergische reactie nadat zij het coronavaccin toegediend hadden gekregen. Dit gebeurde ook bij twee mensen in de Amerikaanse staat Alaska. Moeten we ons zorgen maken over allergieën en het coronavaccin?

Het simpele antwoord is ‘nee’, zegt immunoloog Ger Rijkers tegen Hart van Nederland. “Bij ieder vaccin kan het gebeuren dat iemand er allergisch op reageert. Het zeldzaam, maar het komt bij ieder vaccin wel voor.”

Allergische reactie coronavaccin

The New York Times meldt dat in de Amerikaanse staat Alaska twee zorgmedewerkers een allergische reactie kregen nadat zij waren ingeënt met het Pfizer-vaccin. De allergische reactie was vergelijkbaar met die van twee Britten die vorige week het vaccin kregen toegediend. Beiden zijn inmiddels hersteld.

Rijkers legt uit hoe het komt dat mensen er allergisch op reageren. “Vaak worden deze middelen gemaakt in een laboratorium in een weefselkweek. Daar zijn eiwitten voor nodig, en zo’n eiwit kan een beetje lijken op een voedingsmiddel waar je allergisch voor bent.” De immunoloog benadrukt dat mensen niet allergisch kunnen zijn voor het vaccin zelf. “Met het vaccin kom je voor het eerst in aanraking. Een allergie krijg je pas als je heel vaak met iets in aanraking bent geweest en bouw je – zonder dat je dat misschien weet – langzaam op.”

Om dit te verduidelijken, geeft Rijkers het voorbeeld van hoe het griepvaccin vroeger werd gekweekt. “Vroeger werd het griepvaccin gekweekt op kippeneieren. Als je nou overgevoelig bent voor kippenei, dan zou je op zo’n vaccin een allergische reactie kunnen geven.”

Andere allergieën

Het is volgens Rijkers niet duidelijk welke componenten de allergische reacties hebben gegeven in Groot-Brittanië en de VS. Volgens The New York Times hadden de zorgmedewerkers geen voorgeschiedenis van allergische reacties op geneesmiddelen. Wel is onduidelijk of zij andere allergieën hadden. De Britten hadden in het verleden wel last van allergieën, waaronder een ei-allergie.

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben vanwege de twee eerdere allergiegevallen geadviseerd om het Pfizer-vaccin niet toe te dienen bij mensen die in het verleden ernstige allergische reacties hebben gehad. De Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) adviseert echter dat patiënten met ernstige of chronische allergie wél het Pfizer vaccin mogen krijgen.

‘Geen reden tot zorg’

“Het aantal ernstige allergische reacties op vaccins in het verleden en op het Pfizer vaccin tijdens het onderzoek zijn zeldzaam. Op basis van de twee gemelde mogelijke allergische reacties, waarvan nog niet alle details bekend zijn, ziet de NVvAKI nu geen reden om dit advies over te nemen”, meldden ze na de allergische reacties in Groot-Brittanië. “Patiënten die eerder een algehele allergische reactie hebben gehad na een vaccin, adviseren we eerst te overgelegen met een (huis)arts voordat het vaccin eventueel wordt toegediend.”

Immunoloog Rijkers zegt dat het niet uit te sluiten is dat mensen in Nederland ook een allergische reactie krijgen op het vaccin. “Miljoenen mensen zullen worden gevaccineerd, en er zitten altijd wel mensen tussen die een allergische reactie geven. Maar dat is geen reden om het vaccin niet te nemen en geen reden tot zorg.”

