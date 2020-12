Nog veel onduidelijkheid over vaccinatieprogramma, Defensie is nog niet gevraagd

Een kleine vier weken voor de gehoopte start van het vaccinatieprogramma tegen corona is het allerminst zeker of het begin januari ook daadwerkelijk van start kan gaan. Organisaties die betrokken zijn bij het inenten laten aan Hart van Nederland weten dat onduidelijkheid regeert.

Als alles meezit zouden we vanaf 4 januari kunnen beginnen met vaccineren. Dat was in ieder geval de hoop van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid die hij eerder uitsprak. Daar leek de bewindsman dinsdag tijdens de persconferentie enigszins voorzichtiger over te zijn geworden, omdat nu al duidelijk is dat er minder vaccins dan gehoopt kunnen worden geleverd.

De Jonge te rooskleurig?

Toch is De Jonge opgewekt over de voorbereidingen. “Er zijn afspraken gemaakt met het RIVM, de GGD’en, instellingen, arbodiensten, de bedrijfsartsen, de huisartsen en de ziekenhuizen over de uitvoering. Samen werken we hard aan dit vaccinatieprogramma en ook Defensie ondersteunt en staat paraat”, zei hij dinsdag nog. “Kortom: veel voorbereidingen zijn getroffen.”

Maar de minister lijkt de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze daadwerkelijk zijn. Zo ontkent het ministerie van Defensie tegen Hart van Nederland dat er al een verzoek ligt om te helpen. “Er lopen wel overleggen en natuurlijk staan we altijd paraat. Maar er is nog geen officieel verzoek gedaan”, aldus een woordvoerder.

Donderdag gaat Defensie opnieuw om tafel zitten om te kijken hoe zij mogelijk zouden kunnen helpen bij de grootschalige vaccinatie-operatie.

Veel vragen bij GGD

Ook over de invulling van hoe het vaccineren zal plaatsvinden zijn nog weinig beslissingen genomen. Dinsdag werd bekend dat medewerkers in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg als eerste aan de beurt komen voor inenting. Dat zal gebeuren op dertig centrale GGD-locaties, de vraag is alleen nog hoe.

“Er staan nog veel vragen open”, vertelt een woordvoerder van de GGD-GHOR. De koepelorganisatie van de GGD’en draait al maanden overuren om de voorbereidingen te treffen. Daarbij kijken ze onder meer naar de draaiboeken voor massavaccinatie uit het verleden, maar door de extra coronamaatregelen staan ze voor nieuwe uitdagingen.

Mogelijk worden mensen straks gevraagd om net als bij het testen met de auto te komen, zodat ze achter het stuur een prik kunnen krijgen. Of de GGD’en er ook vanaf 4 januari klaar voor zijn, is nog niet zeker. “Ik kan nog geen definitieve datum prikken, maar we verwachten in de loop van januari te kunnen beginnen”, aldus de zegsman. “Maar er zijn dus nog veel onduidelijkheden.”

Zorgen bij verzorgers

Het verkiezen van zorgmedewerkers boven bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen kan enige ademruimte bieden aan de vaccinatieteams die de bewoners straks thuis moeten gaan inenten. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over het strakke tijdschema. Zo noemde branchevereniging ActiZ de datum van 4 januari eerder al “prematuur”.

De organisatie wijst op het gebrek aan duidelijkheid over hoe het inenten moet gaan plaatsvinden. “We zijn goed in staat om een vaccinatie grootschalig uit te voeren, maar juist uit ervaring weten we hoe belangrijk goede voorbereiding is”, legt een woordvoerder uit. “We missen informatie.”

‘Zo snel mogelijk prikken’

Ondertussen proberen de betrokken organisaties ondanks de beperkte informatie zoveel mogelijk voorbereidingen te treffen. “Iedereen wil zo snel mogelijk prikken”, verzekert de woordvoerder van GGD-GHOR.

En die gedachte wordt ook gedeeld in het kabinet. “Iedereen die betrokken is, zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste vaccinatie te kunnen zetten”, stelde De Jonge dinsdag. “En dat dat al zo snel is, dat is fantastisch: een diepe buiging voor iedereen die dat mogelijk maakt.”