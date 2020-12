Een derde van zorgpersoneel wil géén coronavaccin: 'Te veel onduidelijkheid'

Van al het zorgpersoneel in Nederland wil een derde zich niet laten vaccineren als het eenmaal zo ver is. Dat blijkt uit een ledenpeiling van beroepsorganisatie NU’91 onder bijna 3300 respondenten. De reden? Er zijn zorgen over effecten op langere termijn, de snelheid waarmee het wordt geproduceerd en het gebrek aan deskundige informatie. Ook een eventuele indirecte vaccinatieplicht houdt de gemoederen bezig.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Uit plannen van het kabinet blijkt dat zorgmedewerkers snel aan de beurt zijn als het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Een derde geeft aan zich wél te laten vaccineren wanneer dat kan, weer een derde zegt dus nee en de laatste groep twijfelt nog. De grootste groep weigeraars is jonger dan 45.

Lees ook: Veertig procent van de Nederlanders vertrouwt coronavaccin niet

Eerste persoon gevaccineerd tegen corona

In Groot-Brittannië is vanmorgen de eerste persoon, buiten een onderzoek om, gevaccineerd tegen corona. Het EMA is het vaccin op dit moment aan het keuren voor Europa, dus ook voor Nederland. “Het zorgpersoneel heeft wel vertrouwen in het EMA,” zegt Michel van Erp van NU’91 tegen Hart van Nederland. “We weten dat we het in Europa goed geregeld hebben. Maar het personeel vraagt zich af: hoe kan het dat een medicijn, dat normaal gesproken een doorlooptijd heeft van minimaal een aantal jaren, zo snel beschikbaar komt?”

“De grootste algemene deler in de twijfel is het gebrek aan informatie,” vertelt Van Erp. “Zorgmedewerkers voelen dat ze die informatie echt nodig hebben om een goede keuze te kunnen maken. Juist omdat ze in de zorg werken, zijn ze kritischer.”

Lees ook: Coronavaccin in zicht: hoe kan dat ineens zo snel en is het wel veilig?

‘Verplichting werkt averechts’

Daarnaast zijn zorgmedewerkers bezorgd over een eventuele vaccinatieplicht. Het kabinet worstelt met de vraag of er een algehele indirecte vaccinatieplicht gaat gelden. Dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen met een bewijs van vaccinatie naar de kroeg of een festival mag. Vaccineren is dan dus niet verplicht, maar als je het niet doet, dan kan het zijn dat je niet de vrijheden hebt die anderen mét een vaccinatie wel hebben.

In de zorginstellingen, voornamelijk in verpleeghuizen en thuiszorg waar de bereidheid tot vaccineren het laagst is (25 procent), heerst de angst dat personeel ontslagen wordt als er geen vaccinatie is. “In het ziekenhuis wil bijna de helft vaccineren, maar in de verpleeghuizen veel minder,” zegt Van Erp. “Het is niet uit de cijfers te halen waarom dat zo is. Maar wij horen van onze leden terug dat werkgevers in verpleeghuizen de druk opvoeren. Geen vaccinatie, dan ben je misschien je baan kwijt. Ziekenhuizen zijn grotere instellingen waar veel meer mensen zich met het onderwerp bezig houden. In verpleeghuizen gaat de communicatie wat korter door de bocht.”

Lees ook: Nederlanders laten zich niet massaal vaccineren als ze daar meer vrijheden voor krijgen

Beter communiceren

De druk die in verpleeghuizen wordt gevoeld, werkt averechts, stelt Van Erp. “Daardoor merk je dat in de verpleeghuizen het personeel juist op de rem drukt. Als je logische en goede communicatie gebruikt, zonder de druk dat het moet, dan is de bereidheid groter.”

Volgens NU’91 ligt de verantwoordelijkheid van goede communicatie bij hen, maar ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Wij zijn wekelijks met hen in gesprek en ook nu, met deze actuele cijfers, gaan we weer richting het ministerie. Ik denk dat als de informatie duidelijk wordt gecommuniceerd en er antwoord komt op alle vragen, dat de meeste neuzen wel de andere kant op gaan wijzen.”