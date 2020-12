Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 11.214, dat zijn er 4.532 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.964, dat zijn er 10 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 526, dat zijn er 2 meer dan op dinsdag

Update 07:28 – Wél postzegels, geen staatsloten: tabakszaken worden gek van coronaregels

De harde lockdown blijft voor onduidelijkheid en verwarring zorgen bij winkeliers. Na HEMA, Action en Wibra kloppen nu de tabaks- en gemakswinkels aan de deur bij minister Grapperhaus. De winkels die momenteel open zijn, mogen niet hun volledige assortiment verkopen. En dat moet anders.

Update 05:00 – GGD kan nog niet vaccineren: ICT-systemen nog niet klaar

Nederlanders kunnen dit jaar nog niet worden ingeënt, omdat de ICT-systemen van de GGD er nog niet klaar voor zijn, schrijft het AD. De VS en Engeland zetten al enkele dagen na goedkeuring de eerste prik en Duitsland wil ook nog dit jaar starten met inenten, maar hier gaat dat na de mogelijke goedkeuring op 21 december zeker nog twee weken duren.

Duitsland wil dit jaar nog starten met vaccineren. De eerste Britse kreeg al op 8 december een vaccinatie en in het Verenigd Koninkrijk hebben inmiddels bijna 140.000 mensen een prik gehad. Coronaminister Hugo de Jonge is liever zorgvuldig dan rap. “Er wordt 24/7 gewerkt, maar vaccinaties staan of vallen uiteindelijk niet bij een week eerder beginnen, wel bij een zorgvuldig en veilig verloop. Zorgvuldigheid levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de vaccinatiebereidheid.”

GGD’en melden dat het personeel of de locaties niet het grootste probleem zijn. De bottleneck, aldus de minister, is het op tijd afkrijgen en testen van het IT-systeem, waarin vaccinaties worden geregistreerd. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer en experts reageren verbijsterd over ‘dit stroperige proces’

Update 04:55 – ‘Onnodige miljoenen voor voedselbanken’

Het kabinet kent sinds de coronacrisis miljoenen euro’s toe aan voedselbanken. Dat blijkt tot nu toe niet nodig, maar subsidies blijven komen, schrijft Trouw. Van de miljoenen euro’s subsidie die de overheid sinds het uitbreken van de coronacrisis aan de voedselbanken toekende, is nog geen cent uitgegeven.

De eerste 4 miljoen die dit voorjaar beschikbaar is gesteld, was bedoeld als noodsteun tijdens corona: voedselbanken verwachtten tekorten, terwijl de vraag naar voedselhulp tijdens de pandemie toenam. Ook zouden sommige locaties moeten sluiten. Maar Voedselbanken Nederland, een vereniging van ruim 170 voedselbanken en wekelijks 100.000 klanten, bleek het ook tijdens corona zonder rijkssubsidie prima te kunnen rooien.

Vier miljoen euro die het Rijk dit voorjaar beschikbaar stelde als vangnet, staat daarom al maanden onaangeroerd bij Voedselbanken Nederland op de bank. Desondanks kwam er vorige maand opnieuw geld vrij. Het kabinet liet weten circa 8 miljoen euro extra toe te zeggen aan de voedselbanken. Dat bedrag komt de komende jaren beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds. Het komt bovenop de tot nu toe ongebruikte 4 miljoen euro die breder mag worden ingezet.

Update 00:34 – Ollongren: nog meer coronasteun naar gemeenten en provincies

Het kabinet trekt nog eens honderden miljoenen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen om ze langer financieel te ondersteunen in de coronacrisis. De overheden lopen veel inkomsten mis maar maken wel veel extra kosten in verband met corona. Eerder dit jaar kwam er al een bedrag vrij van ruim 1,5 miljard.

Omdat de crisis langer duurt en nog strengere maatregelen zijn ingevoerd, reserveert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) meer geld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze onder meer dat de reservering voor gederfde inkomsten met 150 miljoen euro wordt verhoogd naar 250 miljoen. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de meerkosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning in 2021.

Volgens de minister heeft het eerdere steunpakket goed gewerkt, omdat de dienstverlening, de zorg en andere gemeentelijke taken konden doorgaan. Ook ging er geld naar buurthuizen, speeltuinen, en vrijwilligersorganisaties.

Afgesproken is nu onder meer dat er nog 100 miljoen gaat naar de zwembaden en ijsbanen en 60 miljoen naar amateursportclubs. Ook komt er geld bij voor de afvalinzameling. Omdat veel mensen thuiswerken, is er veel meer restafval dat moet worden afgevoerd. Daarnaast krijgen de gemeenten 60 miljoen voor tijdelijke ‘coronabanen’, mensen toezicht kunnen houden op eenvoudige terreinen. Verder komt er extra geld om mensen te begeleiden die vanwege de coronacrisis in de bijstand zijn gekomen. Voor jongeren zijn potjes gemaakt voor activiteiten en voor ondersteuning.

Veel gemeenten hadden al een wankele financiële positie de afgelopen jaren en die is volgens Ollongren door de coronacrisis toegenomen. Ze gaat zoeken naar structurele verbeteringen van deze situatie.

Update 23:45 – Minister wil reizigersverklaring dat reis noodzakelijk is

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze woensdagavond aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen gaan. Ze wil hiermee mensen verder ontmoedigen om te vliegen. De maatregelen die de luchthaven en vliegmaatschappijen hebben genomen, zijn volgens haar “absoluut nog niet genoeg”.

De afgelopen dagen en ook woensdag nog – de dag nadat de harde lockdown van kracht is gegaan – duiken er beelden op van drukte op Schiphol, waarbij veel mensen te dicht bij elkaar staan. De minister noemt dat “onacceptabele situaties die niet passen bij de ernstige gezondheidssituatie waarin Nederland zich bevindt”. Daarom heeft ze de sector woensdag opnieuw gesproken “om hen tot de orde te roepen”.

Het kabinet roept al tijden op alleen strikt noodzakelijke reizen te maken in verband met het coronavirus. Deze week is de oproep om niet naar het buitenland te reizen en geen reizen te boeken, verlengd tot 15 maart. Als mensen toch op vakantie gaan, is dat “zeer onverantwoord en ongepast”, benadrukt Van Nieuwenhuizen nogmaals. Sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies.

Volgens haar hebben de vliegmaatschappijen nu aangegeven dat ze tot 15 maart geen pakketreizen meer aanbieden naar ‘oranje gebieden’. Ook zullen vliegreizigers straks een negatieve testverklaring moeten hebben voor vertrek uit een risicogebied.

Schiphol heeft sinds dit weekend meer veiligheidspersoneel en meer ‘securitylanes’ en balies ingezet. Ook zijn er meer begeleiders om mensen afstand van elkaar te laten houden. Daarnaast zijn werkzaamheden aan grenscontrolepoortjes stopgezet, zodat ze allemaal weer open kunnen. Daarnaast worden de vluchtschema’s aangepast. Ook gaat de vliegsector mensen actiever wijzen op het feit dat ze alleen moeten reizen als het noodzakelijk is en dat ze niet moeten reizen als ze klachten hebben.

Het is nog niet duidelijk hoe een reizigerverklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. Daarvoor is het onderzoek bedoeld, aldus het ministerie. Ook moet nog duidelijkheid komen over wat strikt noodzakelijk is of niet. Vakantie of soortgelijke reizen zijn dat volgens het ministerie niet. Maar vrachtverkeer, vluchten van mensen met een vitaal beroep of familiebezoek in verband met een uitvaart zijn bijvoorbeeld wel noodzakelijk.

ANP