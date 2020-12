Goed nieuws: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) geeft maandag groen licht voor het coronavaccin. Maar is dat vaccin wel veilig? En wat zijn de bijwerkingen? Slechts de helft van de Nederlanders voelt zich voldoende geïnformeerd voor een weloverwogen keuze, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

Al maanden snakken Nederlanders ernaar dat de samenleving terugkeert naar normaal. Door het nieuwe vaccin is er uitzicht op soepelere maatregelen, misschien kunnen we zelfs over een tijdje ons oude leven weer oppakken. Maar hoe dichterbij het vaccineren komt, hoe meer vragen er rijzen over het middel.

‘Wij weten te weinig van coronavaccin’

Hart van Nederland vroeg ruim 3000 panel-deelnemers naar hun bevindingen rondom het coronavaccin. Een groot deel van de deelnemers, 44 procent, vindt dat ze te weinig weten van het vaccin om te kunnen beslissen of ze zich wel of niet laten inenten.

Een hoop deelnemers aan het onderzoek vinden dat de overheid open moet zijn over de gevaren van het vaccin. “De overheid zou de bijwerkingen van het vaccin moeten delen met de bevolking, zodat dat duidelijk is. Dat zou de vaccinatiewil verhogen,” reageert iemand. Veel mensen kijken het liefst even de kat uit de boom. “Eerst maar eens zien of het werkt.”

Als de groep die nog te weinig weet van het vaccin, zich daarom niet laat vaccineren, kan dat grote gevolgen hebben. Om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet meer kan verspreiden, moet 70 procent van de bevolking zijn ingeënt, stellen deskundigen. Alleen als die zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ bereikt is, zal het virus uitsterven.

Groepsimmuniteit voorlopig niet haalbaar

Die vaccinatiegraad van zeventig procent lijkt Nederland niet te gaan halen. Uit het onderzoek van Hart van Nederland blijkt namelijk dat op dit moment maar zestig procent van de bevolking zich wil laten vaccineren. Maar er is hoop: 18 procent van de mensen weet het nog niet. Een groep van 22 procent is stellig en laat zich niet inenten tegen het coronavirus. Vooral de haast waarmee het vaccin is ontwikkeld, zorgt voor wantrouwen.

Het aantal mensen dat bereid is zich te vaccineren, is de afgelopen drie weken wel iets gestegen. Op 1 december gaf 54 procent van de Nederlanders aan zich te laten inenten. Het aantal mensen dat zich niet wil laten vaccineren is ten opzichte van die eerdere steekproef juist gedaald. Destijds gaf dertig procent aan niet mee te doen aan vaccinatie.

Om de groepsimmuniteit te bereiken zal de overheid campagnes gaan voeren die mensen moeten overtuigen zich te laten vaccineren. 43 procent van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat een goed idee.

Rolmodellen aanstellen

Een kwart van de mensen vindt dat de overheid rolmodellen moet aanwijzen om het vaccineren te stimuleren. Verschillende ministers hebben al gezegd dat ze zich best op televisie willen laten inenten, als dat helpt om de groepsimmuniteit te bereiken. Iets minder dan een kwart vindt dat vaccineren verplicht moet worden.

Het EMA heeft het vaccin goedgekeurd, maar voordat er in Europa gevaccineerd mag worden moet de Europese Commissie nog het definitieve besluit over de toelating nemen. Voorzitter Ursula von der Leyen verwacht dat de commissie dat maandagavond nog doet.