De kogel is door de kerk: zojuist heeft het EMA laten weten goedkeuring te verlenen voor het Pfizer-vaccin in de strijd tegen corona. Met de goedkeuring lijkt het er nu op dat het vaccin snel gebruikt kan gaan worden in Europa. Volgende stap is de politiek. Naar verwachting neemt de Europese Commissie maandagavond een besluit. Het vaccin biedt bescherming tegen ziekte, maar het is nog niet duidelijk of het werkt tegen besmetting. Daar doet de EMA nog onderzoek naar.

Maandagmiddag was het laatste nieuws te volgen via een persconferentie. Hart van Nederland was daarbij aanwezig en heeft ook enkele vragen voorgelegd aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG neemt deel aan de samenwerking die binnen het EMA georganiseerd is.

Bijwerkingen en tweede vaccin

Het CBG noemt de toelating door de EMA ‘positief nieuws’. Ze lichten toe dat het vaccin werkzaam is bij mensen boven de 16 jaar. Er zijn twee prikken nodig, met drie weken tussen beide prikken. Na die twee prikken is het vaccin 95 procent effectief.

De bijwerkingen zijn: pijn en zwellingen op de plek van de prik. Ook hoofdpijn, vermoeidheid en spierpijn behoren tot de mogelijkheden. De duur van de bescherming is nog niet bekend, maar zal zeker drie maanden ‘hoog’ zijn, aldus het CBG. Voor sommige groepen, zoals personen onder de 16 en eerder door corona ziek geworden mensen, is er nog te weinig informatie over de werking bekend. Hier doet het EMA nog onderzoek naar.

Veel vragen zijn er ook over zwangere vrouwen en de werking van het vaccin. Onbedoeld zijn er tijdens de testperiode toch wat zwangere vrouwen ingeënt. Dit heeft vooralsnog geen opmerkelijke bijwerkingen of ernstige gevolgen gehad. Uiteraard blijft het EMA ook dit nog onderzoeken. Voor deze groep is het advies de arts te raadplegen. Die kan dan per persoon bekijken wat het beste is.

Veiligheid is volgens het CBG ook gewaarborgd, ondanks dat de toelating versneld is uitgevoerd. Ook geeft het CBG nog een korte uitleg over het tweede coronavaccin, van Moderna. Dit zal waarschijnlijk op 6 januari een vervroegd toelatingsadvies van het EMA krijgen.

Corona verleden tijd?

Zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbare mensen komen als eerste aan de beurt voor een prik. Dit alles in de hoop om in de loop van 2021 corona achter ons te laten, of in ieder geval ervoor te zorgen dat de kwetsbaren beschermd zijn en niet meer ziek worden. Of het vaccin ook werkt tegen de nieuwe, gemuteerde variant die nu vooral in Engeland rondgaat, is nog niet helder. Maar volgens het college zijn de tekenen er wel naar.

Nu toelating een feit is, kan er in sommige landen nog voor de kerst worden begonnen met prikken. Nederland zal naar verwachting op 8 januari gaan beginnen met vaccineren. Enkele landen gingen de EU-lidstaten al voor: het middel is in de VS, het VK, Canada en nog een klein aantal landen al toegestaan. Ook zijn een aantal van die landen al begonnen met prikken.