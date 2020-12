In heel Nederland nu risiconiveau 'zeer ernstig' vanwege coronabesmettingen

Het risiconiveau wat betreft coronabesmettingen is vanaf zaterdag in heel Nederland ‘zeer ernstig’. Dat blijkt uit het corona-dashboard van de Rijksoverheid.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Tot nu gold in de veiligheidsregio’s Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe nog het risiconiveau ‘ernstig’. De opschaling naar ‘zeer ernstig’ heeft te maken met de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in die regio’s.

Omdat er sinds vorige week in het hele land al een strenge lockdown geldt, heeft de opschaling geen consequenties voor te nemen maatregelen.

Lees ook: Opnieuw lichte stijging aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

ANP/Redactie