Het klinkt zo mooi, volgend jaar allemaal een coronavaccin en dan wordt alles weer normaal, maar zorgpersoneel is er niet gerust op. Zorgmedewerkers mogen als eerste en mede daarom voelen ze veel druk vanuit Den Haag én van collega’s onderling. Op de werkvloer worden felle discussies gevoerd.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het kabinet streeft ernaar om op 4 januari de eerste Nederlanders te vaccineren tegen corona. Zorgmedewerkers krijgen prioriteit, omdat zij veel in contact komen met mensen die mogelijk het virus onder de leden hebben. Maar terwijl de datum steeds dichterbij kruipt, is het nog maar de vraag of er genoeg animo voor is.

Lees ook: Betrokken instellingen: nog veel onduidelijkheid over vaccinatieprogramma

‘Waakzaam voor bijwerkingen’

Ook ic-verpleegkundige Arjan van den Broek is sceptisch. “Het is een beetje dubbel”, vertelt hij tegen Hart van Nederland. “Enerzijds ben je blij dat er iets is, want je weet als geen ander hoe ziek mensen kunnen worden van het nare coronavirus. Anderzijds ben ik wel waakzaam voor de werkzaamheid en de bijwerkingen van het middel.”

Van den Broek vreest voor grote gevolgen als het vaccin zijn collega’s ziek maakt. “Dat je er zo beroerd van wordt, dat je op bed komt te liggen.” Mocht dat gaan gebeuren bij zorgmedewerkers, dan heeft de zorg er volgens hem “een heel groot probleem” bij.

Lees ook: Veertig procent van de Nederlanders vertrouwt coronavaccin niet

Een derde wil vaccin niet

De meningen in zorg zijn verdeeld over de inenting tegen corona. Uit een enquête van de vakbond NU’91 blijkt dat een derde het vaccin niet wil. Gezondheidsdienst RIVM vindt dat zorgelijk. Ook Van den Broek, die in het Amphia ziekenhuis in Breda werkt, twijfelt nog.

“De informatie over het vaccin die je nu krijgt, is afkomstig van de producenten. Wij als verpleegkundigen zitten vooral te wachten op onafhankelijke onderzoeken”, legt hij uit. “Ik begreep ook dat dat nu wordt gedaan. Als dat goed uitpakt, denk ik dat er wel wat verpleegkundigen de streep over worden getrokken.”

Lees ook: Kankerpatiënten willen voorrang op coronavaccin: ‘Ik wil juist nu mijn kinderen knuffelen’

Zorgmedewerkers staan soms lijnrecht tegen over elkaar als het gaat om het vaccin. “Er zijn collega’s stellig tegen het laten vaccineren, dat ben ik dus niet”, benadrukt de ic-verpleegkundige. “Er zijn er ook bij die zeggen: ik sta vooraan in de rij, ik ben er helemaal klaar mee.” Dat leidt soms tot felle discussies, merkt Van den Broek.