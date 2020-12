Kankerpatiënten willen voorrang op coronavaccin: 'Ik wil juist nu mijn kinderen knuffelen'

Kankerpatiënten willen graag tot de eerste groep behoren die gevaccineerd wordt tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 2400 (ex-)kankerpatiënten van onder andere de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Zo als het er nu uitziet worden, wanneer het vaccin beschikbaar komt, eerst 60-plussers en mensen met specifieke ernstige aandoeningen gevaccineerd. Kankerpatiënten behoren hier vooralsnog niet toe.

Twee derde van alle mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden. Meer dan de helft daarvan zegt: ‘het liefst ook met voorrang.’

Dichtbij elkaar

“Onder mensen met kanker leven ontzettend veel zorgen om besmet te raken met corona, dus veel mensen hebben zichzelf in isolatie gezet,” vertelt Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties aan Hart van Nederland. “Het is een hele kwetsbare en belangrijke periode in je leven. Dan is het fijn als je je dierbaren dichtbij je kan hebben.”

Lees ook: Mensen met klachten gaan te laat naar de dokter: ‘Kanker wacht niet tot corona voorbij is’

De 54-jarige Hendrine van der Donk heeft kanker. Ze zit in de laatste fase van haar leven en wil graag zo snel mogelijk worden gevaccineerd. “Als je in deze fase zit, wil je juist het contact met iedereen, want je weet niet hoe lang je nog hebt. Dus je wil mooie herinneringen maken en door corona lukt dat niet.”

Hendrine heeft twee zoons van 21 en 24 jaar. Door corona hebben ze nauwelijks fysiek contact. “Af en toe zou je ze gewoon zo graag eens een flinke knuffel willen geven of heel dichtbij elkaar willen zijn.” Deze situatie maakt de laatste periode van haar leven nog veel zwaarder.

‘Denk aan mensen met kanker’

Het NFK heeft een duidelijke boodschap aan het kabinet: “Denk ook aan de mensen met kanker. Geef ze de kans, als ze willen, dat ze met voorrang gevaccineerd kunnen worden, zodat ook zij weer een stukje kwaliteit van leven terug kunnen krijgen.”

Lees ook: Kankerpatiënten krijgen steeds vaker zorg vanuit huis: ‘Meer regie, flexibiliteit en comfort’

Hendrine hoopt dat de politiek naar de oproep gaat luisteren. Ze zou ook graag een stukje bewegingsvrijheid terugkrijgen, zodat ze er nog een paar keer op uit kan. Maar dit is voor de vrouw niet het belangrijkste. “Uiteindelijk wil je toch heel graag met mensen samen zijn die je dierbaar zijn. Dat is toch ook een hele mooie bucketlist of niet dan?”