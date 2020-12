Mensen met klachten wachten door corona veel te lang met naar de dokter gaan. Hierdoor worden diagnoses zoals kanker pas veel later gesteld en dat kan grote gevolgen hebben. De Nederlandse Federatie voor Kankerpatiënten (NFK) is daarom een campagne gestart om mensen te waarschuwen.

Al tijdens de eerste coronagolf ging het mis, merkten ze bij het NFK. De patiëntenorganisatie spreekt over 5.000 verwachte kankerdiagnoses die tussen maart en mei van dit jaar niet werden gesteld. “Sommige mensen denken dat de huisarts geen tijd heeft, dat is niet zo. En dat heeft verstrekkende gevolgen”, zegt een woordvoerster tegen Hart van Nederland.

Bang voor besmettingsgevaar

Ute van Riel uit Den Bosch kan hierover meepraten: zij liep al een tijd met een bobbeltje in haar borst. “Ik dacht: misschien moet ik maar eens gaan. Het duurt even tot je over de hobbel heen bent en toen kwam de eerste golf. Toen durfde ik even niet.” De huisartsen hadden het druk, legt ze uit. “En er was besmettingsgevaar. Ik wachtte even af.”

Toen haar kinderen weer naar school gingen, besloot ze zich alsnog bij de huisarts te melden. “Ik kon meteen terecht.” Ze werd direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar kreeg de Bossche al snel de diagnose te horen: borstkanker met uitzaaiingen in de okselklier. De tumor bleek tien centimeter groot te zijn.

‘Verschil tussen langer leven of niet’

Ute heeft spijt dat ze niet eerder aan de bel heeft getrokken. “De dokters kunnen het beste beoordelen wat de prioriteit is”, weet ze nu. Ze hoopt met haar verhaal andere mensen aan te sporen om bij klachten naar de huisarts te gaan. “Ga gewoon! Het kan net het verschil maken tussen langer leven of niet.”

Want als mensen dat bezoek blijven uitstellen, is dat gevaarlijk, waarschuwt het NFK. “Het behandeltraject kan langer duren en heviger”, zegt de woordvoerster. “In de ergste gevallen neemt de overlevingskans zelfs af.” Met de campagne ‘Kanker wacht niet tot corona voorbij is’ drukt de federatie zieke mensen op het hart om gewoon te bellen.

Aantal verwijzingen enorm gedaald

Dat dat hard nodig is, blijkt ook uit de cijfers: toen de tweede lockdown werd ingesteld zakte het aantal verwijzingen van huisarts naar ziekenhuis namelijk enorm. Ook medisch specialisten vrezen hierdoor voor meer patiënten waarbij de ziekte al vergevorderd is op het moment van de diagnose.

“Het is van zeer urgent belang dat mensen weten dat zij zich bij klachten echt moeten melden bij de huisarts, zodat eventuele kanker zo vroeg mogelijk gediagnosticeerd en behandeld kan worden”, benadrukt het NFK tot slot nog een keer. Ook Ute blijft ondertussen mensen oproepen om vooral naar de dokter te gaan. Zij wordt inmiddels behandeld.