Nederland zit nog altijd in de ‘gedeeltelijke’ lockdown. Het aantal besmettingen gaat flink op en neer, de vraag is hoe we de naderende feestdagen gaan vieren. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 4.942, dat zijn er 869 meer dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 1.606, dat zijn er 77 minder dan op dinsdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 475, dat zijn er 3 minder dan op dinsdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 07:40 -D66 wil horeca laten experimenteren met opening

D66 wil dat sommige horecazaken de kans krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. “De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan”, stelt fractieleider Rob Jetten in het AD. “Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me.”

De regeringspartij wil meer perspectief bieden voor ondernemers. “We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-nietsstrategie. Het kan en moet slimmer.” Wat Jetten betreft kan er in horecazaken geëxperimenteerd worden als gasten zich vooraf en achteraf laten testen op corona. Ook moeten ze reserveren en naar hun tafel begeleid worden in een goed geventileerde ruimte.

Daarnaast vindt hij dat de horeca (en de culturele sector) meer steun verdient van het kabinet. De voorgenomen versobering van het steunpakket moet daarom van tafel van D66. “We moeten voorkomen dat we het infuus er te vroeg uittrekken. Zelfs als een restaurant open mag, zullen er eerst inkopen moeten worden gedaan. Daar is geld voor nodig.”

Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel bleek gisteren dat bijna twee derde van de Nederlanders de horeca steunt die in januari ‘gewoon weer opengaat’

Update 06:30 – ‘Kabinet werkt aan nieuwe routekaart, dankt oude ongebruikt af’

Het kabinet werkt aan een nieuwe ‘routekaart’ waaraan de burger kan aflezen welke aanscherpingen of versoepelingen van de coronamaatregelen op komst zijn. Daarmee wordt het oude schema dus ongebruikt afgedankt, aldus De Telegraaf.

De oude routekaart, ook wel gereedschapskist of escalatieladder genoemd, is “niet meer relevant”, bevestigen Haagse bronnen aan de krant. In het nieuwe schema moeten behalve het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook zaken als de vaccinatiegraad en het testbeleid een rol krijgen.

Het is niet duidelijk of de nieuwe routekaart, die tot ongenoegen van sommige bewindslieden als ’strenger’ wordt gezien, dinsdag al klaar is. Dan houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een nieuwe corona-persconferentie, waarbij duidelijk moet worden of er deze maand aanscherpingen of versoepelingen in aantocht zijn.