Vooral jongeren vervelen zich te pletter in deze coronatijd. Enkele gemeentes hebben daarom de handen ineen geslagen om ze toch wat te doen te geven tijdens deze saaie decembermaand.

Deze crisis is geen makkelijke voor jongeren. Elkaar opzoeken kan niet of nauwelijks door de coronaregels. De horeca is dicht, je mag geen feestjes geven en een avondje samen naar de bioscoop gaan zit er ook niet in. En dan krijgen ze ook nog eens de schuld als de besmettingscijfers weer eens omhoog schieten.

Meer geld voor jongeren?

Om te voorkomen om dat jongeren moedeloos raken, zouden gemeenten dan ook veel meer dingen moeten organiseren zodat ze vertrouwen blijven houden in de toekomst. Volgens burgemeester Paul Depla van Breda is er namelijk veel meer mogelijk binnen de coronamaatregelen. Benut die kansen ook, is zijn oproep.

De Brabantse burgervader trekt inmiddels samen met andere collega’s op om voor meer vertier te zorgen. Om meer gemeenten zover te krijgen dat ze wat extra aandacht schenken aan jongeren vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten het kabinet om 130 miljoen euro.

Selfiemuseum in Venray

Met dat geld kunnen initiatieven bekostigd worden zoals die in Venray. In die Limburgse plaats is een leegstaande supermarkt omgetoverd tot selfiemuseum APP!E, waar bezoekers het geheim van de perfectie selfie kunnen ontrafelen.

De 18-jarige Amy Albers was een van de jongeren die meehielp met de opbouw van het museum. “De dingen waar je nog naartoe kan, vallen allemaal weg”, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Er was sowieso al weinig te doen voor jongeren in Venray, maar nu is er eigenlijk niks meer te doen.”

APP!E opende afgelopen weekend de deuren. Amy is blij dat ze door de komst van het selfiemuseum wat vaker onder leeftijdsgenoten kan zijn. “Ik vond het wel heel fijn dat ik kon helpen, dan heb je ook contact met anderen.”