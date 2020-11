Illegaal coronafeest in Den Haag: gesnapte bezoekers gooien drugs over balkon en belagen politie

De Haagse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in moeten grijpen bij een coronafeest. In een appartement aan de 1e Lulofsdwarsstraat deden agenten een inval na meerdere meldingen van geluidsoverlast. Geschrokken bezoekers van het illegale feest gooiden vervolgens drugs vanaf het balkon naar beneden. Enkele personen zijn aangehouden.

Om te voorkomen dat iemand op straat het coronafeest zou ontdekken hadden de aanwezigen, voornamelijk jongeren, de ramen met zwart papier afgeschermd. Maar dat mocht niet baten, gezien de buren last hadden van het geluid dat uit het appartement kwam. Op een filmpje dat in het gebouw is gemaakt, is te zien dat een groep agenten flink zijn best heeft moeten doen om het appartement binnen te komen. Een van de dienders probeerde de deur open te trappen.

Ook werd er gebruik gemaakt van een politiehond. Er zouden ongeveer vijftig bezoekers op het coronafeest zijn geweest.

Agenten belaagd

Sommigen keerden zich tegen de politie en begonnen de aanwezige agenten te belagen. Een vrouw heeft een medewerker van de politie in zijn nek geslagen. Hierop werd ze aangehouden en afgevoerd.

Toen de agenten bezig waren in het gebouw, heeft een van de feestgangers tegen een politieauto staan schoppen. De ruit van de auto sneuvelde daarbij. Een andere feestganger is op een politieauto gaan staan. De twee vernielzuchtige bezoekers van het feest zijn daarna gevlucht en niet meer aangetroffen.

De politie heeft in totaal twee aanhoudingen verricht en de identiteit van alle feestgangers genoteerd. Tientallen jongeren zijn daarna naar huis gestuurd.

Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het een schande dat feestgangers zich “agressief hebben gedragen tegen onze politie”. Volgens hem is het goed dat er een einde is gemaakt aan het illegale feestje. “Vijftig mensen in een woning is onverantwoord in een tijd dat we het virus moeten terugdringen. We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook op deze illegale feesten.”

