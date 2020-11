Stomdronken jongere bijt agent in arm na beëindigen coronafeestje

Een agent uit Vlaardingen is zaterdagnacht in zijn arm gebeten na het beëindigen van een coronafeestje.

De politie was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. Meerdere minderjarige jongeren bleken samen in huis feest te vieren. De ouders waren niet thuis en wisten van niets.

‘Geen bewuste actie’

Een van de jongeren was stomdronken en kon niet meer op eigen benen staan. Een agent tilde de minderjarige het huis uit en werd vervolgens in zijn arm gebeten. De agent hield er een flinke rode plek aan over.

“Zo zie je maar: hulpverlenen kan pijn doen”, schrijft een wijkagent op Instagram. De agenten nemen het kind overigens niets kwalijk. Ze zeggen ervan uit te gaan dat het geen bewuste actie was en dat de jongere ‘te ver heen’ was.

Ambulance gebeld

De agenten brachten het kind naar huis. Van een douchebeurt knapte de jongere niet op. Agenten vertrouwden het niet en belden voor de zekerheid een ambulance. Die heeft het kind meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie vult nog aan dat het niet duidelijk is of er behalve alcohol ook andere middelen in het spel waren. “Drink met mate of niet! Let ook altijd op of mensen niet stiekem wat in je drinken stoppen”, schrijft de wijkagent op Instagram.

Meer illegale feesten

Op meer plekken in ons land maakte de politie zaterdagavond en -nacht een einde aan illegale coronafeesten. In een tent in Nieuw-Vennep vierde een groep van meer dan tachtig mensen feest. In het Limburgse Koningsbosch vierden een stuk of 25 mensen feest en in Amsterdam-Noord kwamen 65 mensen samen bij een illegaal feest op een parkeerplaats.

