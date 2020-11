De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot tentfeest in een tent in Nieuw-Vennep. Er waren meer dan tachtig mensen aanwezig. Toen agenten het feest wilden beëindigen, werd de sfeer werd grimmig.

Dat laat de politie Haarlemmermeer op Facebook weten. De organisatoren van het feest waren een 49-jarige vrouw en een 51-jarige man uit Nieuw-Vennep. Alle aanwezigen waren tussen de 40 en de 50 jaar.

Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse om het feest af te kappen. De feestvierders kunnen een proces-verbaal tegemoet zien.