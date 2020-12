Merendeel van de Nederlanders steunt horeca die in januari 'gewoon weer opengaat'

De meeste Nederlanders staan pal achter een groep horecaondernemers die half januari tegen de regels in gewoon weer open wil gaan. 64 procent van de ondervraagden vindt het een goed idee als de ‘ongehoorzame’ kroeg- en restauranteigenaren in het nieuwe jaar op eigen initiatief weer gaan beginnen. Aan het onderzoek onder het Hart van Nederland-panel deden vandaag 4000 mensen mee.

Bijna een kwart van de mensen (24%) is niet te spreken over de actie. Zij zeggen: “Hou je gewoon aan de maatregelen, dan kunnen we straks allemaal veilig weer ons normale leven oppakken.”

Op omvallen

Het gaat om horecazaken in vijftig steden en regio’s die op 17 januari weer open willen gaan, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Ze zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft.

Onder andere in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabazen zich bij de actie aangesloten. Ondernemers in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doen niet mee.

‘Zichzelf redden’

Eerder riep voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen zijn achterban nog op niet dwars te doen. KHN zal volgens hem nooit oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Toch is de actie het initiatief van vijftig lokale afdelingen van KHN. De horecaondernemers die opengaan zeggen dat de organisatie landelijk alles heeft gedaan om bij het kabinet de noodzaak voor steun aan te kaarten. Dat lukt echter niet voldoende, waardoor ze zich gedwongen voelen “zichzelf te redden”.

“Anders gaat 50 procent van de ondernemers in deze prachtige branche failliet”, stelt Johan de Vos. De horecabaas uit Breda voert namens zijn collega’s in de opstandige regio’s het woord. “Er rest nu niets meer dan de keuze, opengaan of failliet gaan.” De opstandige horecazaken wachten expres tot half januari, omdat ze bang zijn dat de feestdagen voor te veel drukte zouden gaan zorgen.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.