Kankerpatiënten krijgen steeds vaker zorg vanuit huis: 'Meer regie, flexibiliteit en comfort'

De zorg voor kankerpatiënten verplaatst steeds vaker van het ziekenhuis naar thuis. Bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp zijn ze enthousiast: sinds oktober wordt een deel van de patiënten daar thuis behandeld.

Volgens Anna van Os van het Spaarne Ziekenhuis is dit het gevolg van een succesvolle pilot die het afgelopen jaar is uitgevoerd in de regio. “Tijdens de pilot werden de behandelingen thuis gegeven door verplegend personeel uit het ziekenhuis”, vertelt ze aan Hart van Nederland.

Maar dat is nu veranderd, legt Van Os uit. “Dankzij een samenwerking met de verzekeraars en thuishulporganisaties kunnen we nu wijkverplegers inzetten.” Dat is volgens haar belangrijk, omdat de test toch “enige druk” op het verplegend personeel gaf. “Omdat de thuiszorg het nu over heeft genomen kunnen zij gewoon op de afdeling blijven bij andere patiënten.”

In eigen vertrouwde omgeving

Hoewel de patiënt tijdens de behandelingen minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen, blijft die wel onder toezicht van de oncoloog. “Het voordeel is dat kankerpatiënten gewoon thuis in de huiskamer worden behandeld”, weet Van Os. Daarnaast hoeven ze ook niet helemaal naar het ziekenhuis in Hoofddorp te komen. “En dat scheelt bewegingen.”

“Veel mensen vinden het prettig om in de eigen vertrouwde omgeving behandeld te worden”, vertelt Jan-Willem Hofman van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. “Zij ervaren dat deze zorg hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Daarom vinden wij chemotherapie thuis belangrijk.”

Maar, benadrukt Hofman, de behandeling gebeurt alleen vanuit huis als het medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. “Zorg thuis als het kan, naar het ziekenhuis als het moet.” Belangrijke zorg blijft dan ook gewoon onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen.